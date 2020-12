Instagram morfuje w stronę platformy sprzedażowej. Zmiany już są widoczne

Instagram | fot. Claudio Schwarz | @purzlbaum on Unsplash

Instagram w ostatnim czasie wprowadził sporo aktualizacji, spośród których te dotyczące layoutu tradycyjnie wzbudziły gwałtowny sprzeciw. Fakt, sekcja polubień ustąpiła miejsca funkcjom sprzedażowym i to bezsprzecznie śmiała, ale niejedyna decyzja, którą w ostatnim czasie podjęli szefowie platformy.

W nowym układzie strony głównej karta powiadomień i funkcja tworzenia nowego posta została przeniesiona do prawego górnego rogu tam, gdzie wcześniej były jedynie bezpośrednie wiadomości. Na dole ekranu umieszczone zostały z kolei skróty do Reels i zakupów na Instagramie. Użytkownicy tradycyjnie z miejsca znienawidzili ten pomysł, uruchamiając lawinę gróźb skasowania konta i choć łatwo byłoby, też tradycyjnie, wykpić ten zapewne krótkotrwały wybuch gniewu, to ta zmiana faktycznie w istotny sposób wpływa na korzystanie z aplikacji.

Gdy powiadomienia i narzędzia do tworzenia postów były zakotwiczone u dołu ekranu, można było uzyskać do nich dostęp, przeglądając posty w czyimś profilu lub na karcie „Eksploruj”. Teraz trzeba wrócić do ekranu głównego, aby uzyskać dostęp do powiadomień i tworzyć treści. Ścieżka instagramowego twórcy się więc skomplikowała i wydłużyła, ale za to można już prosto i bez zbędnych przeszkód kupować rzeczy z influencerskich szaf i ścigać się z profesjonalnymi TikTokerami, co też jasno wskazuje, że priorytety włodarzy platformy dynamicznie się zmieniają.

Kolejna aktualizacja dotyczy najbardziej marek, daje bowiem reklamodawcom możliwość publikowania sponsorowanych postów z kont użytkowników poprzez aktualizację reklam z marką (branded content ads). Do tej pory tworzenie treść musiała najpierw zostać opublikowana jako organiczny post, a następnie marka miała rozpocząć promowanie go jako w formie reklamy. Teraz Instagram reklamodawcy mogą publikować takie reklamy bez konieczności zamieniania organicznych postów w nieorganiczne, co zwyczajnie upraszcza cały proces.

Adam Skrzypek

Client Service Director

WebTalk

Rozwój Instagrama polegający na kopiowaniu rozwiązań konkurencji nie jest niczym nowym – stories, które są niemal żywcem wyjęte ze Snapchata, stały się w komunikacji na tym kanale chyba istotniejsze od klasycznych postów, co widzimy po dużo większej ich oglądalności. W moim przekonaniu podobnie będzie z funkcjonalnościami zapożyczonymi od TikTok. Reels na pewno będą hitem, który baza użytkowników Instagrama przyjmie z radością i zaangażowaniem.

Większą niewiadomą są na pewno elementy prosprzedażowe wprowadzane do aplikacji. Od dłuższego czasu jest możliwość tagowania produktów na zdjęciach i kierowania do sklepu, jednakże natywny przycisk pozwalający realizować transakcje w samej aplikacji to zdecydowanie krok dalej. Instagram ma ogromny potencjał sprzedażowy dla branż fashion, home decor i innych, gdzie kluczowa jest wizualizacja oraz atrakcyjny obraz. Będzie to na pewno świetne narzędzie dla mniejszych marek, które posiadają zaangażowaną grupę odbiorców i swoje wysiłki będą mogły skupić w jednym kanale.

Nie mam też wątpliwości, że otworzy to kolejną opcję na fajne i efektywnościowe współprace marek z influencerami, których wpływ może stać się znacznie lepiej policzalny. Kluczowym pytaniem wydaje się, czy finalnie zmiany w aplikacji, które obejmą też algorytmy nie sprawią, że korzystanie z aplikacji będzie mniej user friendly. Widzimy po Facebook, że zmiany nie idą w stronę, która byłaby dla użytkowników satysfakcjonująca. Oby tutaj nie było podobnie.