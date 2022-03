Instagram robi kolejny krok w stronę e-commerce

Instagram | fot. Alex Holyoake | Unsplash

Instagram dodał funkcję tagowania produktów dla wszystkich użytkowników w USA, co oznacza, że ​​niepotrzebne są już konta biznesowe, by oznaczać produkty w postach. Funkcja zacznie być udostępniana szerzej „w ciągu najbliższych kilku miesięcy”. Co to oznacza? To, że Instagram już z otwartą przyłbicą stał się platformą zakupową - niebawem będzie można, w czasie rzeczywistym, "kupić" ten sam lifestyle, który imponuje Ci u znajomych.

Tagowanie produktów na Instagramie bynajmniej nie jest nowością. Funkcja ta pojawiła się bowiem już w 2016 roku w ramach pierwszych, nieśmiałych jeszcze inicjatyw Instagrama, które dopiero przymierzał się do e-commerce'u. Tagi szybko jednak rozszerzone zostały na posty wideo, format Stories, a ostatnio również w Rolkach. W miarę rozwoju doświadczeń zakupowych na Instagramie platforma dodała także natywną funkcję kasy (Checkout), która pozwala kupować otagowane produkty bezpośrednio na platformie.

Jak korzystać z funkcji tagowania produktów?

By oznaczyć produkt, zacząć należy zacząć od utworzenia posta, tak jak zwykle, a po wybraniu filtra i dokonaniu ewentualnych edycji, przejść do kolejnej strony i otagować markę produktów za pomocą opcji „Oznacz osoby”. Tam pojawi się button „Oznacz produkty”, który pozwala tapnąć produkt na zdjęciu lub filmie, a następnie wyszukać produkt tej marki, by dodać tag. Inni użytkownicy będą mogli zobaczyć tagi produktów w poście i dotknąć ich, aby dokonać zakupu.

Rzeczniczka Meta, Anne Yeh, powiedziała The Verge, że influencerzy nie otrzymają prowizji za żadne zakupy dokonane za pomocą tagów produktów, ale platforma obecnie testuje program partnerski z wybranymi twórcami, który zagwarantuje im prowizję za zakupy otagowanych produktów.

Instgram idzie w social commerce

Instagram ma już imponującą liczbę użytkowników oznaczających produkty w swoich postach - 1,6 miliona osób oznacza co najmniej jeden produkt tygodniowo. Rozszerzenie tej funkcji na całą bazę użytkowników — która podobno liczy 2 miliardy — pomoże zwiększyć widoczność produktów poprzez organiczne, niesponsorowane posty, które mogą otworzyć zupełnie nowy rynek użytkowników chcących udostępniać informacje o produktach, których używają znajomym.

Instagram twierdzi, że właściciele firm otrzymają powiadomienie, gdy jeden z ich produktów zostanie otagowany — posty z otagowanymi produktami pojawią się na karcie otagowanej firmy w ich profilu. Marki otrzymają również opcję włączania i wyłączania tagów wszystkich użytkowników platformy w ustawieniach konta.

Facebook był pierwszym portalem umożliwiającym wdrożenie wspomnianego modelu sprzedażowego - nie był jednak ostatni. Inną platformą pozwalającą na dokonanie zakupów bezpośrednio z portalu jest Instagram. Wszedł on na (także polski) rynek z dość ciekawym rozwiązaniem, jakim jest możliwość wgrania zdjęcia modela w ubraniach; po kliknięciu w konkretną sztukę stroju prezentującego się na osobie wyświetlany jest opis i cena produktu. Zakupu można dokonać bezpośrednio w aplikacji dzięki funkcji “Instagram Checkout”. Bardzo podobny mechanizm, nazwany “shoppable pins”, oferuje także, traktowany w Polsce nieco po macoszemu, Pinterest, pisała na łamach interaktywnie.com Marta Michałowska, Sustainable Growth Manager z Nieagencja.pl.

Szacuje się, że globalny rynek handlu społecznościowego, w latach 2020-2027 będzie rósł w tempie 31,4%, osiągając wartość 604,5 mld USD do 2027 roku. Według danych Stock Apps, 15% firm e-commerce na całym świecie już teraz sprzedaje za pośrednictwem mediów społecznościowych, a 25% planuje zacząć. Czy polscy e-sprzedawcy już teraz powinni zainteresować się tym modelem?