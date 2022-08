Instagram | fot. Alex Holyoake | Unsplash

Instagram, który nie ustaje w pogoni za TikTokiem, zdecydował się rozszerzyć swoje narzędzia dla twórców, aby jeszcze bardziej ułatwić proces tworzenia rolek.. Nowe narzędzia pozwolą fanom Rolek dzielić się swoimi historiami ze społecznością w nowy sposób. Dzięki aktualizacjom wszystkie treści video o długości poniżej 15 minut będzie można edytować i dopasować do formatu rolek, a co więcej, odtwarzanie tych filmików będzie także dostępne w trybie pełnoekranowym.

Wśród nowych narzędzi, które zapowiada Instagram, można znaleźć: Remiksowanie zdjęć: gdy zremiksujesz zdjęcie, automatycznie zamieni się ono w rolkę, do której możesz z łatwością dodawać już własne kreatywne treści.

Nowe szablony rolek: pozwalają na edytowanie rolek w łatwy sposób. Wystarczy dodać swoje klipy wideo do gotowego szablonu z muzyką.

Dodawanie klipów: zamiast dwóch rolek pojawiających się w tym samym czasie teraz istnieje możliwość dodania osobnego klipu jako odpowiedzi na filmik innej osoby.

Tryb Dual: umożliwia jednoczesne nagrywanie przednią i tylną kamerą urządzenia, aby uchwycić zarówno niepowtarzalny moment, którym chcesz się podzielić, jak i swoją reakcję.

Chcemy, aby każdy mógł z łatwością wyrażać swoje kreatywne pomysły, dlatego dodajemy więcej funkcji, które umożliwiają ich przechwytywanie, edycję i udostępnianie — bezpośrednio z telefonu.

Zmiany wprowadzane z taka częstotliwością nie są przypadkiem, a częścią większej strategii. Instagram, dla którego rok 2021 nie był dla łaskawy, chce bowiem znowu stać się atrakcyjny dla młodych użytkowników. By to zrobić chce jak najbardziej upodobnić się do TikToka, który, co tu dużo mówić, jest luźniejszy i wolny od niby-aspiracyjnych treści, które zdążyły się już przeterminować.

Szef Instagrama, Adam Mosseri zapowiedział, że aplikacja społecznościowa „przemyśli, czym jest Instagram”. W filmie opublikowanym na Twitterze, Mosseri powiedział, że Instagram skupi się między innymi na większej przejrzystości. Nie odniósł się jednak bezpośrednio do żadnego z zeszłorocznych skandali, które wstrząsnęły Instagramem i firmą macierzystą Meta (wcześniej znaną jako Facebook).

Ponadto, cele na 2022 r. obejmują konsolidację wszystkich działań związanych z udostępnianiem wideo na Instagramie wokół Reels (funkcjonalności skopiowanej z TikToka); dalsze korzystanie z prywatnych wiadomości; oraz ulepszanie sposobów zarabiania na życie w aplikacji przez twórców Instagrama. Moseri zapowiedział również, że Instagram będzie pracował nad większą kontrolą osobistą i zwiększeniem przejrzystości.

Rosnący nacisk na wideo, a zwłaszcza Reelsy, nie wszystkim się jednak podoba, a jak nie podoba się pierwszej influencerskiej lidze, czyli Kim Kardashian i Kylie Jenner, sprawa jest poważna. A to właśnie one udostępniły na swoich Stories petycję "Make Instagram Instagram again".

Wydaje się bowiem, że Instagram tak bardzo goni za chińską platformą, że nie waha się odciąć od korzeni. I faktycznie, w ostatnim czasie wszystko na Instagramie stało się Rolką, a Rolki - mimo że na Tik Toku biją rekordy popularności - na Instagramie niekoniecznie są ulubionym formatem. Mosseri - by oczyścić powietrze - musiał więc opublikować - a jakże - własną rolkę z wyjaśnieniami. Co usłyszeliśmy? Że Instagram "eksperymentuje z wieloma różnymi zmianami w aplikacji i nie jest głuchy na obawy, a kontrowersyjny kanał pełnoekranowy jest tylko testem dla niewielkiego odsetka użytkowników, ale... jest on właściwie idealny

Mosseri podkreślił, że Instagram nadal będzie wspierać zdjęcia, bo "to część jego dziedzictwa", ale - i tu oklaski za szczerość - z czasem nacisk na wideo na Instagramie będzie coraz większy. Według szefa Instagrama tego właśnie chcą użytkownicy, ale te twierdzenia są oczywiście mocno wątpliwe. Użytkownicy, owszem, publikują coraz więcej filmów, ale robią to, bo są do tego zachęcani działaniem algorytmu. Angażują ich filmy, bo filmy widzą najczęściej.