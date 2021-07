Instagram rusza z subskrypcjami, by zachęcić do siebie co popularniejszych twórców

Instagram | fot. lalo Hernandez | Unsplash.

Wojna na kopiowanie funkcjonalności w świecie mediów społecznościowych trwa w najlepsze i Instagram właśnie ogłosił, że buduje własną wersję twitterowych Super Follow, która pozwoli twórcom online publikować ekskluzywne treści w swoich relacjach i udostępniać je za opłatą. Funkcjonalność jest jednak nawet nie w fazie publicznych testów, a tylko prototypu.

Instagram na razie nie zdradził na jego temat wiele, ale potwierdził, że screeny, które wypłynęły niedawno, są prawdziwe. I to z nich można już co nieco wywnioskować. Tak zwane „Ekskluzywne historie” mają być wyróżnione kolorem, a - gdy zetkną się z nimi użytkownicy - pojawi się komunikat, mówiący o tym „tylko członkowie” mogą je zobaczyć.

Machanizm, stosunkowo prosty, jest - jak pisze Techcrunch - częścią większej ofensywy platformy, która - podobnie jak Twitter - chce dać twórcom dodatkowe możliwości monetyzowania swoich treści. Na ich temat co prawda również wiadomo na razie niewiele, ale szef Instagrama, Adam Mosseri, w maju potwierdził już, że takie prace trwają, a firma analizuje nowe możliwości subskrypcyjne.

Jeśli chcemy być najlepszą platformą dla twórców na dłuższą metę, musimy stworzyć cały zestaw narzędzi, które pomoga twórcom robić to, co robią.

Jednym z nich jest, oczywiście, segment sprzedażowy, ale i tutaj możliwych kierunków jest wiele. Mosseri wskazał zarówno na brandowane treści, jak i marketing afiliacyjny, podkreślając, że możliwe jest też ich połączenie. Instagram chce ułatwić użytkownikom robienie zakupów bezpośrednio od twórców, których cenią, ale i dać markom nowy sposób nawiązywania współpracy i nagradzania twórców, którzy udostępniają ich produkty.

E-commerce nie wyklucza jednak innych ścieżek, bo Instagram - o czym świadczą choćby wspomniane wyżej "Ekskluzywne historie", chce też, by twórcy mieli możliwość pobierania opłat bezpośrednio od użytkowników.

Myślę, że jest tam dużo do zrobienia. [Ten kierunek] podoba mi się, ponieważ daje twórcom bezpośrednią relację z ich fanami – co moim zdaniem jest prawdopodobnie bardziej zrównoważone i bardziej przewidywalne na dłuższą metę – powiedział Mosseri.

Trzeci obszar koncentruje się na udziale w przychodach, podobnie jak w przypadku długich filmów IGTV i krótkich filmów, takich jak Reels, dodał.

Eskplorując kierunki związane z sunspkrypcjami, Instagram wpisuje się w szerszą ofensywę, która ma na celu przyciągniecie do platformy najlepszych twórców. Subskrypcje, mimo że długo nie mogły znaleźć dla siebie miejsca w świecie pozornie darmowych, internetowych treści, zdobywają coraz większą przychylność zarówno profesjonalizujących się twórców, jak i użytkowników. Ci ostatni wykazują coraz większą gotowość do płacenia za wartościowy content, co do niedawna napędzało platformy takie jak OnlyFans czy Patreon.

Media społecznościowe, choć dotychczas niechętne zamykaniu treści za paywallem, który nie szedł w parze z budowaniem masy, nie mogły zignorować tego trendu. Pierwszy, dość nieoczekiwanie, z inicjatywą wyszedł Twitter. Po latach niemrawego wzrostu, uznał, że czas zmienić zasady gry, której sukces definiowały jedynie rosnące cyferki i iść bardziej w jakość niż ilość.

Jego głównym polem badań stała się funkcji Super Follow, która ma działaś dokładnie tak jak można sobie wyobrazić, czyli ma pozwalać użytkownikom pobierać opłaty od obserwujących, dając im dostęp do dodatkowych treści. To jednak nie wszystko, bo drobne opłaty mają być zaszyte również w Spaces (kopia Clubhouse'a), gdzie twórcy będą mogli sprzedawać bilety do swoich pokoi. A są jeszcze newslettery. W przypadku Twittera jest to Revue, które - podobnie jak obecny lider w tej konkurencji - ma pozwolić twórcom na budowanie zaangażowanej i płacącej społeczności.