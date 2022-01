Instagram testuje kolejną nową funkcjonalność. Czego można spodziewać się tym razem?

Instagram | fot. lalo Hernandez | Unsplash.

Instagram właśnie rozpoczął testowanie prywatnych polubień w Stories. Funkcja jest obecnie widoczna jedynie dla niewielkiej grupy osób, ale wiadomo już, jak będzie działać: tylko osoba, która opublikowała dane Story będzie mogła zobaczyć całkowitą liczbę polubień. - Pracujemy nad sposobami, które pomogą ludziom łączyć się z tymi, na których im zależy, powiedział rzecznik Meta w odpowiedzi na pytania serwisu TechCrunch.

Teraz wszyscy użytkownicy Instagrama mogą odpowiedzieć lub zareagować na historię za pomocą tzw. Szybkich Reaksji i emotikonów. Reakcje nie są publicznie widoczne, ale osoba, która opublikowała Historię, może zobaczyć łączną liczbę reakcji, które otrzymała. Wprowadzenie polubień w umożliwiłoby użytkownikom nowy sposób angażowania się w Stories, a także dałoby użytkownikom i influencerom nowy sposób mierzenia zaangażowania.

Eksperyment Instagrama z polubieniami pojawia się w momencie, gdy platforma pozwala użytkownikom ukrywać liczbę polubień w postach. Ta funkcja po raz pierwszy zaczęła być testowana w 2019 roku, a do powszechnego użytku weszła w maju ubiegłego roku. Kontynuacja kierunku w Stories pokazuje, że Instagram nadal chce koncentrować się na idei prywatnych polubień. I ma to sens.

Platforma szukała bowiem kolejnych sposobów na to, by skłonić użytkowników do większego zaangażowania. Nie tak dawno wprowadziła nową naklejkę „Dodaj swoje”, która tworzy publiczne wątki w Stories. Ta funkcja umożliwia użytkownikom odpowiadanie na Stories innych użytkowników własnymi, grupując je według określonych tematów. Interaktywna naklejka może służyć do tworzenia łańcucha treści, w którym każdy użytkownik dodaje własną historię, tworząc w ten sposób spójną sekwencję. Nietrudno też zauważyć, że nowa naklejka jest nieco podobna do funkcji „duetu” TikTok, która pozwala użytkownikom tworzyć treści zawierające oryginalny film.

Instagram "przemyśli, czym jest Instagram"

Plany Instagrama na 2022 rok obejmują jednak zmiany dużo dalej idące. Jak zaznaczył szef platformy, Adam Mosseri, Instagram skupi się między innymi na większej przejrzystości. Choć w jego wypowiedziach zabrakło bezpośrednich nawiązań do skandali, które targały platformą w 2021 roku i które najpewniej są przyczyną planowanej redefinicji, obranie ze cel właśnie przejrzystości, nie pozwala mieć w tym temacie żadnych wątpliwości.

Cele na 2022 roku obejmują również konsolidację wszystkich działań związanych z udostępnianiem wideo na Instagramie wokół Reels (funkcjonalności skopiowanej z TikToka); dalsze korzystanie z prywatnych wiadomości; oraz ulepszanie sposobów zarabiania na życie w aplikacji przez twórców Instagrama. Moseri zapowiedział również, że Instagram będzie pracował nad większą kontrolą osobistą i zwiększeniem przejrzystości.

„Uważamy, że ważne jest, aby ludzie rozumieli, jak działa Instagram, jeśli zamierzają go ukształtować w to, czego chcą lub co jest dla nich najlepsze” – powiedział.

Większa przejrzystość to prawdopodobnie także powrót do chronologicznego porządku wyświetlania postów. W czasie przesłuchania przed Senatem, szef Instagrama, Adam Mosseri, przyznał nowiem, że firma pracuje nad taką wersją kanału, który wyświetlałby posty nie na podstawie algorytmu określającego preferencje użytkowników, a właśnie tak, jak dawniej. Algorytmiczny porządek, wprowadzony w 2016 r., a następnie zaktualizowany w 2017 roku od początku był bowiem bardzo nielubiany przez użytkowników. Wtedy, kiedy nie było alternatywy w postaci TikToka, Instagram mógł jednak swobodniej dyktować warunki. Pojawienie się chińskiej konkurencji zmieniło jednak układ sił.