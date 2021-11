Instagram udostępnia nową funkcję dla twórców. Czego można się spodziewać?

Instagram | fot. Claudio Schwarz | @purzlbaum on Unsplash

Kilka dni temu Instagram oficjalnie uruchomił funkcję "Odznaki", która umożliwia widzom płacenie i wspieranie twórców na Instagramie na żywo. Funkcja mimo że testowana jest od około półtora roku, była dostępna wyłącznie na zaproszenie. Teraz każdy będzie mógł ubiegać się o dostęp.

Odznaki są dostępne na trzech różnych poziomach, kosztują 0,99, 1,99 lub 4,99 USD i są wyświetlane jako jedno, dwa lub trzy serca obok nazwiska komentatora podczas transmisji na żywo. Wszelkie pytania lub komentarze publikowane przez właściciela plakietki będą bardziej widoczne dla twórcy, a jego nazwa na Instagramie pojawi się na liście widocznej dla twórcy przez maksymalnie 90 dni.

Instagram twierdzi też, że nie pobierał żadnego procentu od kwot płaconych twórcom do 2023 r., chociaż Apple lub Google pobierają 30-procentową opłatę za zakupy w aplikacji na swoich platformach.

Nowa funkcja jest obecnie szeroko wdrażana w Stanach Zjednoczonych, ale nie każdy użytkownik Instagrama będzie mógł sprawić, by widzowie zaczęli kupować odznaki. Kwalifikujący się twórcy muszą mieć ukończone 18 lat, mieć konto twórcy lub konto firmowe na platformie i mieć co najmniej 10 000 obserwujących. Muszą również działać zgodne z różnymi zasadami i wytycznymi Instagrama, w tym jego Zasadami monetyzacji partnerów, Zasadami monetyzacji treści i Wytycznymi dla społeczności.

Dopiero po spełnieniu tych kryteriów, można ubiegać się do dostęp.

Co to jest ekonomia twórców?

Social media, mimo że od zawsze polegały na darmowych treściach generowanych przez użytkowników, długo nie dawały im szansy na nich zarabiać. Z czasem jednak, gdy pojawiała się kategoria profesjonalnych influencerów, a sam influencer marketing stał się sznaczącym narzędziem handlowym, do głosu doszła krytyka tego modelu. Twórcy coraz głośniej domagali się poważnego traktowania nie tylko od marek, z którymi współpracowali, ale też od platform, na których udostępniali swoje materiały. Brak narzędzi do samodzielnego monetyzowania treści przez internetowych twórców pozostawał jednak problemem. Platformy, które opierały się na reklamach, nie miały interesu w tym, by o twórców dbać inaczej niż dając im zasięgi.

Gdy jednak i model reklamowy zaczął być krytykowany, a konkurencja atakuje coraz silniej, trend nazywany ekonomią twórców przybiera na sile. Pozwala on bowiem uniezależnić się internetowym idolom od współprac z markami i zarabiać bezpośrednio na wpłatach od fanów.

Co ciekawe, aż 50,3% ankietowanych użytkowników social mediów jest zainteresowanych zakupem produktów od influencerów – wynika z przeprowadzonej przez nas ankiety. Co więcej, aż 82,5% twórców zrzeszonych w ramach społeczności BrandBuddies nie posiada własnych produktów na sprzedaż. To bardzo duży obszar do zagospodarowania ze względu na rosnącą popularność zawodu influencerów. Dynamiczny rozwój sektora e-commerce w Polsce sprzyja także sprzedaży cieszących się popularnością podczas pandemii internetowych szkoleń czy e-booków – tłumaczył Kamil Sokołowski, Brand Manager fansi.

W ramach tzw. ekonomii twórców powstały już przeróżne modele biznesowe. Są platformy oparte na subskrypcji, takie jak Patreon, Substack i Buy Me a Coffee, które pobierają procent dochodów użytkowników w zamian za ich aktywność; a także rynki nie wymienialnych tokenów (NFT), takie jak Foundation, Rarible i SuperRare, które pozwalają sprzedawać obiekty sztuki cyfrowej w zamian za prowizje. Na Twitchu, gdzie użytkownicy mogą transmitować na żywo treści, widzowie mogą uzyskać bezpłatny dostęp do strumieni wideo, z opcją wysyłania napiwków do gospodarzy.