Instagram w 2022 roku? To będzie czas zmian

W swoim filmie przedstawiającym ogólne cele Instagrama na 2022 r. Adam Mosseri bezpiecznie omija tematy związane ze skandalami, które wstrząsnęły Instagramem w zeszłym roku, a zamiast tego patrzy w przyszłość? A ta rysuje się dla Instagrama umiarkowanie dobrze z powody rosnącego zagrożenia ze strony TikToka.

Rok 2021 nie był dla tej niegdyś modnej platformy łaskawy. Raz, że z wewnętrznych dokumentów, które przedostały się do prasy wynika, że informacje o jego zgubnym wpływie na zdrowie psychiczne dzieci zostały zignorowane w imię korporacyjnych interesów, dwa - sama aplikacja traci młodych na rzecz TikToka, który, co tu dużo mówić, jest luźniejszy i wolny od niby-aspiracyjnych treści, które zdążyły się już przeterminować.

Szef Instagrama, Adam Mosseri, obiecał więc we wtorek, że aplikacja społecznościowa „przemyśli, czym jest Instagram” w 2022 roku. W filmie opublikowanym na Twitterze, Mosseri powiedział, że Instagram skupi się między innymi na większej przejrzystości. Nie odniósł się jednak bezpośrednio do żadnego z zeszłorocznych skandali, które wstrząsnęły Instagramem i firmą macierzystą Meta (wcześniej znaną jako Facebook).

„Myślimy o tym, kim jesteśmy, co cenimy i na jaką zmianę chcemy wpłynąć na świecie” – powiedział Mosseri.

Ponadto, cele na 2022 r. obejmują konsolidację wszystkich działań związanych z udostępnianiem wideo na Instagramie wokół Reels (funkcjonalności skopiowanej z TikToka); dalsze korzystanie z prywatnych wiadomości; oraz ulepszanie sposobów zarabiania na życie w aplikacji przez twórców Instagrama. Moseri zapowiedział również, że Instagram będzie pracował nad większą kontrolą osobistą i zwiększeniem przejrzystości.

„Uważamy, że ważne jest, aby ludzie rozumieli, jak działa Instagram, jeśli zamierzają go ukształtować w to, czego chcą lub co jest dla nich najlepsze” – powiedział.