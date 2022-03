Instagram wprowadza długo wyczekiwaną zmianę

Instagram | fot. Alex Holyoake | Unsplash

Instagram udostępnia dziś wszystkim użytkownikom możliwość przełączenia na porządek chronologiczny, zgodnie z wcześniejszymi obietnicami. Funkcja została uruchomiona w ograniczonych testach, które rozpoczęły się w styczniu. Teraz jednak zostana otwarte globalnie, zarówno na iOS, jak i na Androidzie, ale już nie w desktopowej wersji aplikacji.

Użytkownicy zostaną powiadomieni o nowych opcjach, "Following" and "Favorites", za pomocą pop-upu, który pojawi się w lewym górnym rogu aplikacji, pod słowem „Instagram”. Za pomocą tego przycisku, będzie można wybrać kanał, który chcemy wyświetlić.

Szef Instagrama, Adam Mosseri, po raz pierwszy ogłosił zamiar przywrócenia przez Instagram porządku chronologicznego w grudniu 2021 r. przed panelem senackim, który koncentrował się na potencjalnych szkodach dla młodych ludzi korzystających z aplikacji. Prawodawcy i regulatorzy byli bowiem coraz zaniepokojeni wykorzystywaniem algorytmów do sortowania treści, które widzą ludzie.

Liczne badania wskazały na możliwość, że są oni więzieni w szczelnych „bańkach informacyjnych" , czyli przestrzeni, która nigdy nie kwestionuje ich światopoglądu, bez względu na to, czy jest on oparty na rzeczywistych czy fake'owych przesłankach. Pojawiały się również opinie, że "amoralne" algorytmy prowadzą użytkowników do tzw. króliczych nor, nierzadko spychając ich w kierunku najbardziej skrajnych poglądów, ponieważ to właśnie te kontrowersyjne treści podbijają liczbę klików i wskaźników zaangażowania. A to właśnie te metryki są podstawą wyliczania stawek reklamowych.

Podczas przesłuchania w Senacie na Instagramie Mosseri został zapytany, czy uważa, że ​​użytkownicy powinni móc korzystać z aplikacji bez „manipulowania przez algorytmy”, i powiedział, że firma pracuje nad funkcją, która dałaby użytkownikom wybór, który planowała uruchomić początek 2022 roku.

Udostępnione opcje są bardzo podobne do tych, które zostały przetestowane na początku tego roku. Dostępne są teraz trzy możliwości przeglądania feeda: główny, algorytmiczny, chronologiczny oraz nowy kanał Ulubione, który składa się z wybranych przez kont. Zazwyczaj ten ostatni kanał zawiera profile najlepszych przyjaciół, rodziny i być może niektórych ulubionych twórców. Można jednak łatwo użyć tej opcji, aby wybrać dowolny inny zestaw, który będzie można przeglądać niezależnie od głównego kanału. Użytkownicy mogą mieć do 50 kont ustawionych jako Ulubione.

Instagram wymyśla się na nowo

Szef Instagrama, Adam Mosseri, obiecał więc we wtorek, że aplikacja społecznościowa „przemyśli, czym jest Instagram” w 2022 roku. W filmie opublikowanym na Twitterze, Mosseri powiedział, że Instagram skupi się między innymi na większej przejrzystości. Nie odniósł się jednak bezpośrednio do żadnego z zeszłorocznych skandali, które wstrząsnęły Instagramem i firmą macierzystą Meta (wcześniej znaną jako Facebook).

Cele na 2022 r. obejmują konsolidację wszystkich działań związanych z udostępnianiem wideo na Instagramie wokół Reels (funkcjonalności skopiowanej z TikToka); dalsze korzystanie z prywatnych wiadomości; oraz ulepszanie sposobów zarabiania na życie w aplikacji przez twórców Instagrama. Moseri zapowiedział również, że Instagram będzie pracował nad większą kontrolą osobistą i zwiększeniem przejrzystości.

Co znaczy większa przejrzystość? Niewykluczone, że powrót do chronologicznego porządku wyświetlania postów. W czasie przesłuchania przed Senatem, szef Instagrama, Adam Mosseri, przyznał nowiem, że firma pracuje nad taką wersją kanału, który wyświetlałby posty w porządku chronologicznym, a nie, tak jak jest dzisiaj, na podstawie preferencji użytkowników. Algorytmiczny porządek, wprowadzony w 2016 r., a następnie zaktualizowany w 2017 roku. o polecane posty, od początku był bardzo nielubiany, przez użytkowników, którzy nie kryli, że wolą, aby ich posty i posty ich znajomych pojawiały się w porządku chronologicznym.