Instagram wprowadza kolejną nowość. I znowu jest kilka kroków za TikTokiem

Instagram | fot. lalo Hernandez | Unsplash.

Szef Instagrama, Adam Mosseri, zapowiedział, że firma doda automatycznie generowane napisy do filmów emitowanych w feedzie. Przyznał, że napisy pojawią się „niedługo”. Rywal Instagrama, TikTok, wprowadził automatyczne napisy w kwietniu zeszłego roku, zapowiadając, że będą domyślnie włączone dla twórców.

It’s a long time coming, but we’re excited to share a new tool that empowers those in the deaf and hard-of-hearing communities.



Videos on Instagram will now have auto-generated captions, where you have the option to turn them off or on. pic.twitter.com/DNyzcdiPSU — Adam Mosseri (@mosseri) March 1, 2022

Przedtem twórcy musieli ręcznie dodawać napisy do swoich filmów, korzystając z zewnętrznych narzędzi. Zmiana sprawia, że proces jest bardziej płynny, a Instagram - bardziej dostępny dla niedosłyszących i niesłyszących użytkowników lub każdego, kto woli oglądać filmy z dźwiękiem wyłączony.

Napisy będą dostępne w „wybranych językach” w momencie premiery. Firma spodziewa się, że jakość napisów będzie się polepszać, ponieważ sztuczna inteligencja się uczy. W nadchodzących miesiącach Instagram rozszerzy napisy na więcej języków.

To nie pierwsza funkcjonalność zapożyczona od TikToka. Wcześniej wprowadzona została funkcja pozwalająca zamieniać tekst na mowę, którą twórcy bardzo często używają nie tyle ze względu na ułatwienie dostępu, ale dlatego, że monotonny, skomputeryzowany głos opowiadający ich treści, jest zabawny.

Instagram zmieniający się w TikToka to ryzykowny plan

Plan Instagrama, który - nawet jeśli cyfry jeszcze tego nie odbijają - staje się medium coraz bardziej passe, jest jasny: sklonować sukces TikToka.

Będziemy również eksperymentować z tym, w jaki sposób szerzej wykorzystujemy wideo – pełnoekranowe, wciągające, zabawne wideo zorientowane na urządzenia mobilne. Zobaczysz, jak robimy wiele rzeczy lub eksperymentujemy z wieloma rzeczami w tej przestrzeni w nadchodzących miesiącach – powiedział w filmie szef Instagrama, Adam Mosseri.

I wszystko byłoby proste, bo sposób ten zadziałał niejednokrotnie, by przypomnieć choćby Snapchata i Instagram Stories, ale w tym wypadku, może być ciężko. Siła TikToka nie jest bowiem wypadkową jego funkcjonalności, ale opiera się na algorytmie. Algorytm ten nie podbija treści podobnych do tych, które już polubiliśmy, tylko zapewnia nieustanny przypływ nowych, świeżych. I nie są to przeestetyzowane, wpędzające w depresję i zwyczajnie nieprawdziwe zdjęcia, ale zwykłe - mniej lub bardziej - śmieszne filmiki. Na TikToku liczy się bowiem luz i bezpretensjonalność, czyli dwie rzeczy, których na Instagramie zwyczajnie nie ma.

Plan, by przesunąć się w tę stronę jest teoretycznie całkiem słuszny. Instagram musi robić coś, by pozostać na powierzchni, bo w portfolio Facebooka, póki co nie ma innej aplikacji, która pociągnęłaby za sobą tłumy, a plany podbicia świata metaverse'em to wciąż jeszcze mrzonki. Ale wciskanie TikTokowych feature'ów na siłę wydaje się krokiem dość desperackim, zwłaszcza że mówimy o próbie przyciągnięcia do siebie młodych.

