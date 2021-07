"Instagram Youth to okropny pomysł". Facebook nie zamierza jednak z niego rezygnować

Instagram | fot. Claudio Schwarz | @purzlbaum on Unsplash

Facebook nie zamierza rezygnować z planów zbudowania Instagrama dla dzieci poniżej 13 roku życia, pomimo nacisków ze strony prawodawców. Jednocześnie jednak ogłasza nowe inicjatywy mające rozwiać ich obawy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników.

Co konkretnie ma na myśli? Przede wszystkim chce, by zasady były jasne, a dzieci nie kłamały na temat wieku, by wejść w świat mediów społecznościowych. Bo to, że to robią to tajemnica poliszynela.

W rzeczywistości (dzieci - przyp. red.) są już online (...) chcemy tworzyć doświadczenia zaprojektowane specjalnie dla nich, zarządzane przez rodziców i opiekunów – przekonują włodarze serwisu, który jest oceniany jako najgorsza platforma mediów społecznościowych, jeśli chodzi o wpływ na zdrowie psychiczne młodych ludzi.

Plany Facebooka nie są nowością. Już w marcu BuzzFeed News dotarł do wewnętrznej notatki, w której stwierdzono, że firma „za priorytet uznała pracę z młodzieżą” i planuje stworzyć wersję Instagrama przeznaczoną specjalnie dla dzieci. I nie przeszło to bez echa. W maju regulatorzy wystosowali do Marka Zuckerberga list intencyjny, wzywając go do zrezygnowania z planów dotyczących Instagrama przeznaczonego dla młodszych użytkowników, powołując się na obawy dotyczące zdrowia psychicznego i prywatności. Wcześniej podobne wątpliwości zgłaszały instytucje zajmujące się bezpieczeństwem dzieci i amerykański Kongres.

Ich wysiłki na nic się jednak nie zdały. Plan Facebooka, aby kontynuować rozwój Instagrama dla dzieci, podobno zwanego Instagram Youth, nie został zawieszony, ale - by uniknąć oskarżeń - Facebook usiłuje przekierować dyskusję na środki bezpieczeństwa, które będą w nim zastosowane. Jakie? Np. domyślne ustawienie kont użytkowników poniżej 16 roku życia jako prywatne, co ma ograniczyć niechciane interakcje z nieznajomymi i agresywne targetowanie reklam na tę grupę demograficzną.

Facebook poinformował również, że planuje wykorzystać sztuczną inteligencję do weryfikacji wieku swoich użytkowników i usuwania kont nieletnich. Narzędzie umożliwiłoby wyszukiwanie słów kluczowych w postach na Instagramie, takich jak wiadomość z okazji urodzin, i powiązanie ich z datą urodzenia użytkownika zarejestrowaną na Facebooku. Facebook poinformował również, że planuje współpracować z prawodawcami, wybranymi urzędnikami oraz ekspertami ds. rozwoju i bezpieczeństwa dzieci w ramach różnych działań.

Czy to może kogokolwiek uspokoić? Nie wygląda na to. Josh Golin, dyrektor wykonawczy Fairplay, grupy wspierającej dzieci, znanej wcześniej jako Kampania na rzecz dzieciństwa wolnego od reklam, nazwał wysiłki Facebooka w celu rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem i praktykami reklamowymi wobec młodych ludzi „krokiem we właściwym kierunku”, zaznaczył jednak, że potrzebna jest „pełna przejrzystość w zakresie sposobu ich wdrażania”.

Fakt, że Facebook wydaje się oferować lepsze zabezpieczenia dla nastolatków, nie zmienia jednak faktu, że Instagram Youth to okropny pomysł i przyniesie więcej szkody niż pożytku. To bardzo rozczarowujące, że Facebook planuje iść naprzód pomimo protestów prawodawców, regulatorów, ekspertów, adwokatów i setek tysięcy rodziców Najbezpieczniejszym Instagramem dla młodszych dzieci w ogóle nie jest Instagram. - Josh Golin, dyrektor wykonawczy Fairplay.

Facebook nie za bardzo ma jednak pole manewru. Główna platforma - facebook.com - dawno już stała się platformą dla seniorów, ale płynnie młodych przejął Instagram. I przez kilka lat zjadał konkurencję, o czym świadczy przypadek Snapchata, który po debiucie Instagram Stories na zawsze już stał się niszową rozrywką. Teraz jednak sprawy mają się inaczej, bo Instagram staje się zwyczajnie... nudny i niedzisiejszy. Wycyzelowane zdjęcia przepuszczające rzeczywistość przez miliony wystudiowanych filtrów były estetyką Millenialsów; Generacja Zet ma na media społecznościowe inny zupełnie pomysł i realizuje go np. na TikToku. Instagram to widzi, dlatego dwoi się i troi, by z apki fotograficznej przekształcić się w multimedialne centrum rozrywki, która zatrzyma, nieuchronny jak się wydaje, odpływ użytkowników.

Zatrzymanie użytkowników to jednak jedno. Ważne jest też to, by znaleźć i uzależnić od siebie nowych. I to jak najszybciej.