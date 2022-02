Instagram z kolejnymi funkcjami. Wszystko w imię większej przejrzystości

Instagram wprowadza dwie nowe funkcjonalności, które pozwolą użytkownikom sprawniej zarządzać swoimi danymi: jedna, "Twoja aktywność: pozwala zobaczyć i ewentualnie usunąć udostępnione treści i aplikacje, a druga "Sprawdzanie bezpieczeństwa" pomoże użytkownikom, których konta zostały zhackowane, na ich właściwe zabezpieczenie.

Funkcjonalność „Twoja aktywność” pozwoli użytkownikom zarządzać swoją aktywnością w aplikacji. Firma rozpoczęła testowanie tej funkcji pod koniec ubiegłego roku, a teraz udostępnia na całym świecie. Dzięki niej użytkownicy będą mogli zbiorczo usuwać swoje treści posty, historie, rolki, komentarze, polubienia, reakcje na naklejki z opowieściami i nie tylko. Będą mogli także sortować i filtrować treści i interakcje według dat oraz wyszukiwać wcześniejsze komentarze, polubienia i odpowiedzi na historie z określonych zakresów dat.

Nowa funkcja pozwoli też znaleźć treści, które zostały usunięte lub zarchiwizowane, sprawdzić historię wyszukiwania, zobaczyć odwiedzone strony i sprawdzić, ile czasu spędzamy na platformie. By uzyskać dostęp do nowej karty, trzeba przejść do swojego profilu i dotknąć menu w prawym górnym rogu, a następnie wybrać „Twoja aktywność”.

Instagram udostępnił również funkcję „Sprawdzanie bezpieczeństwa” dla wszystkich na całym świecie. Firma rozpoczęła testowanie tej funkcji zeszłego lata dla osób, których konta mogły zostać zhakowane. Teraz Security Checkup poprowadzi użytkowników na całym świecie przez kroki potrzebne do zabezpieczenia ich kont.

Dzięki niej będzie można sprawdzić aktywność logowania, przejrzeć informacje o profilu, potwierdzić konta, które udostępniają dane logowania, a także zaktualizować informacje umożliwiające odzyskanie konta, takie jak numer telefonu lub adres e-mail.

Firma poinformowała, że dwie nowe powyższe funkcje to nie koniec. Testowana jest też nowy sposób, w jaki użytkownicy mogą poprosić znajomych o potwierdzenie ich tożsamości w celu odzyskania dostępu do swoich kont. Ta funkcja działa po wprowadzeniu poprzedniego hasła, które zostało użyte do uzyskania dostępu oraz weryfikacji tożsamości przez dwóch znajomych (na prośbę o pomoc będą musieli zareagować w ciągu 24 godzin).

Instagram niedawno wprowadził również nowy baner profilu, który będzie wyświetlał nadchodzące transmisje na żywo użytkownika, a także wczesny test subskrypcji dla twórców w Stanach Zjednoczonych. Wybrani twórcy mogą teraz oferować swoim obserwatorom płatny dostęp do ekskluzywnych filmów i relacji na Instagramie na żywo. Twórcy mogą wybrać własną cenę za dostęp do ich ekskluzywnych treści. Płatni subskrybenci zostaną oznaczeni specjalną plakietką, odróżniającą ich od nieopłacanych użytkowników w morzu komentarzy.

Zmiany wprowadzane z taka częstotliwością nie są przypadkiem, a częścią większej strategii. Instagram, dla którego rok 2021 nie był dla łaskawy, chce bowiem znowu stać się atrakcyjny dla młodych użytkowników. By to zrobić chce jak najbardziej upodobnić się do TikToka, który, co tu dużo mówić, jest luźniejszy i wolny od niby-aspiracyjnych treści, które zdążyły się już przeterminować.

2022 Priorities



This next year is going to be pivotal for Instagram. In addition to our industry-leading safety and wellbeing efforts, we’re focused on these four key priorities.



Hope you’re all able to get some rest over the holidays. See you in the New Year! pic.twitter.com/iY8uQ1EnMZ