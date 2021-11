Instagram zmienia się w TikToka. Jakie funkcje "pożyczył" tym razem?

TikTok | fot. Solen Feyissa | Unsplash

Instagram nie ustaje w wysiłkach, by stać się drugim TikTokiem. Reels, narzędzie służące do tworzenia krótkich filmów, było pierwszym krokiem. Teraz idą kolejne, bo zaledwie przed kilkoma dniami do Reels dodane zostały dwie funkcje: zamiana tekstu na mowę i efekty głosowe. Obie już sprawdziły się na TikTok, więc dodanie ich do Instagrama było kwestią czasu. Niedługiego, jak się okazuje.

Zamiana tekstu na mowę to miała pomagać osobom niewidomym i niedowidzącym zrozumieć tekst pisany, ale filmy z głosami stały się tak popularne na TikToku, że aktor, który użyczył głosu tej funkcji pozwał firmę, ponieważ nie dał jej pozwolenia na wykorzystanie swoich nagrań. Po złożeniu pozwu TikTok zmienił głos za funkcją.

Dzisiaj twórcy bardzo często używają głosu lektora nie tyle ze względu na ułatwienie dostępu, ale dlatego, że monotonny, skomputeryzowany głos opowiadający ich treści, jest zabawny. Narzędzie zamiany tekstu na mowę można znaleźć w narzędziu tekstowym. Po nagraniu lub przesłaniu filmu trzeba przejść do podglądu, aby dodać tekst. Potem na dole ekranu pojawi się dymek, który pozwala określić, kiedy ten fragment tekstu ma się pojawić. Dotknięcie ikony z trzema kropkami pozwoli otworzyć menu dla każdego dymka tekstowego, co z kolei da opcję dodania tekstu do głosu lektora.

Efekty głosowe pozwalają jeszcze kreatywniej korzystać z rolek. Funkcje te umożliwiają modyfikowanie dźwięku lub narracji w poście.

Instagram zmieniający się w TikToka to ryzykowny plan

Plan Instagrama, który - nawet jeśli cyfry jeszcze tego nie odbijają - staje się medium coraz bardziej passe, jest jasny: sklonować sukces TikToka.

Będziemy również eksperymentować z tym, w jaki sposób szerzej wykorzystujemy wideo – pełnoekranowe, wciągające, zabawne wideo zorientowane na urządzenia mobilne. Zobaczysz, jak robimy wiele rzeczy lub eksperymentujemy z wieloma rzeczami w tej przestrzeni w nadchodzących miesiącach. – powiedział w filmie szef Instagrama, Adam Mosseri.

I wszystko byłoby proste, bo sposób ten zadziałał niejednokrotnie, by przypomnieć choćby Snapchata i Instagram Stories, ale w tym wypadku, może być ciężko. Siła TikToka nie jest bowiem wypadkową jego funkcjonalności, ale opiera się na algorytmie. Algorytm ten nie podbija treści podobnych do tych, które już polubiliśmy, tylko zapewnia nieustanny przypływ nowych, świeżych. I nie są to przeestetyzowane, wpędzające w depresję i zwyczajnie nieprawdziwe zdjęcia, ale zwykłe - mniej lub bardziej - śmieszne filmiki. Na TikToku liczy się bowiem luz i bezpretensjonalność, czyli dwie rzeczy, których na Instagramie zwyczajnie nie ma.

I plan, by przesunąć się w tą stronę jest teoretycznie całkiem słuszny. Instagram musi robić coś, by pozostać na powierzchni, bo w portfolio Facebooka, póki co nie ma innej aplikacji, która pociągnęłaby za sobą tłumy, a plany podbicia świata metaverse'em to wciąż jeszcze mrzonki. Ale wciskanie TikTokowych feature'ów na siłę wydaje się krokiem dość desperackim, zwłaszcza że mówimy o próbie przyciągnięcia do siebie młodych.