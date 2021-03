Interia Wydarzenia oraz PolsatNews.pl łączą siły. Powstanie wspólny newsroom

zgoda, umowa, fot. rawpixel, pixabay

PolsatNews.pl oraz dział Wydarzenia serwisu Interia rozpoczynają współpracę, w ramach której powstaje wspólny newsroom obydwu redakcji. Decyzja podyktowana jest procesem integracji prowadzonym w ramach obydwu podmiotów. Decyzja ma na celu wzmocnienie pozycji obydwu portali, jako ważnych i obiektywnych źródeł informacji w polskim internecie.

- Naszym celem jest zajęcie pozycji lidera, jeśli chodzi o informacje w polskim internecie. Połączone redakcje Polsatnews.pl i Wydarzeń Interii stworzą solidny zespół dziennikarzy wśród portali informacyjnych w Polsce – mówi Piotr Witwicki, redaktor naczelny portalu.

Jeden wspólny newsroom w Warszawie dla polsatnews.pl i Wydarzeń Interii, oznacza, że nie będzie oddzielnego newsroomu w Krakowie.

- Bardzo duży wzrost cytowalności w ostatnich miesiącach pokazał, jaki potencjał mają Wydarzenia Interii. Chcemy maksymalnie wykorzystać możliwości, które daje Interii obecność w grupie Polsat i bliska współpraca obydwu redakcji - dodaje Piotr Witwicki.

Według badania Mediapanel, w lutym 2021 roku strony i aplikacje całej Grupy Polsat-Interia przyciągnęły 19,93 mln realnych użytkowników, generujących 1,51 mld odsłon, a sam portal Interia – 13,97 mln użytkowników i 834 mln odsłon. Taki wynik daje Grupie Polsat-Interia siódme miejsce w kategorii wydawców na wszystkich urządzeniach w polskim internecie. Z kolei sam portal Interia, zajął w tym zestawieniu ósme miejsce (wszystkie urządzenia). W przypadku aplikacji, ta od Polsat News w lutym 2021 roku znalazła się na czternastym miejscu, a aplikacja Nowa Poczta Interia na szóstym miejscu. Szczegółowe wyniki badania Mediapanel publikowaliśmy w serwisie interaktywnie.com.

Grupa Interia to czołowy gracz na polskim rynku mediów nowej generacji. Co miesiąc niemal 20 mln osób korzysta z dostępu do najświeższych informacji, ciekawostek i rozrywki oraz z najlepszego sposobu komunikowania się ze światem. Portal udostępnia wybór najwyższej jakości serwisów informacyjnych, multimedialnych, społecznościowych i komunikacyjnych. W skład Grupy Interia wchodzą także serwisy tematyczne, które gromadzą użytkowników o różnorodnych zainteresowaniach i potrzebach. Od lipca 2020 roku Grupa Interia wchodzi w skład Grupy Polsat.