Interia z nową kampanią społeczną. Grupa wesprze osoby onkologiczne

26 października wystartuje interaktywny projekt „O raku bez strachu” serwisu Kobieta Interia. Będzie on współtworzony przez użytkowniczki portalu, które wpłyną m.in. na dobór tematów poruszanych przez redakcję. W ramach akcji otrzymają one także możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami dotyczącymi choroby nowotworowej.

– Codziennie Polki dowiadują się o chorobie nowotworowej. Są zagubione. Nie wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc. Co robić dalej. Projekt „O raku bez strachu” jest skierowany właśnie do tych kobiet – to je chcemy informować, wspierać, im tłumaczyć „nowy, nieznany świat – mówi Katarzyna Pruszkowska-Sokalla, Wydawca Sektora Lifestyle w Grupie Interia.