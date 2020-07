Jak prędkość internetu wpływa na rozwój biznesu? Oto wyniki badania

wifi, miasto, internet, fot. Cisco

Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej doceniają znaczenie szybkiego i stabilnego łącza w prowadzeniu biznesu. Potwierdzają to wyniki badania #RegionyNexery2020, przeprowadzonego na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku przez GfK dla Nexery. Rok temu tylko 20% reprezentantów firm wskazało, że zwiększenie prędkości internetu wpłynęłoby pozytywnie na dochodowość i rozwój działalności, w 2020 roku odsetek ten wzrósł niemal dwukrotnie.

Rozwój i utrzymanie się na rynku współczesnych przedsiębiorstw zależy dziś od umiejętnego wykorzystywania internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ciągu ostatnich miesięcy wiele firm na całym świecie rozegrało prawdziwą batalię o „być albo nie być”. Okazało się, że to właśnie biznesy oparte na wirtualnych rozwiązaniach odczuły w najmniejszym stopniu skutki pandemii koronawirusa. Stabilne i szybkie łącze było kluczem do sukcesu. Doświadczenia z tego okresu wpłynęły na dostrzeżenie wielu zalet wysokiej jakości internetu wśród przedsiębiorców z Regionów Nexery, co odzwierciedla badanie przeprowadzone przez GfK na zlecenie Nexery.

Bez internetu ani rusz

Odsetek firm w Regionie Świętokrzyskim, Łódzkim, Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oraz Warmii i Mazur, które są podłączone do globalnej sieci wyniósł w 2020 roku 94%, to o 3 p. p. więcej niż w poprzednim roku. Wyniki badania przeprowadzonego na wiosnę tego roku, pokazały również, że zdecydowana większość przedsiębiorstw prowadzi tradycyjny biznes, w którym wykorzystuje pewne wirtualne narzędzia na co dzień, zaś 17% podmiotów deklaruje, że działa w pełni online.

Co ciekawe, można zauważyć zależność pomiędzy prędkością wykorzystywanego łącza, a wielkością przedsiębiorstwa. Firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników częściej korzystają z internetu o wyższej prędkości, częściej jest to również łącze symetryczne, czyli o równej prędkości wysyłania i pobierania danych.

- Nasze badanie pokazało, że prawie wszystkie firmy są podłączone do sieci. Można zatem uznać, że połączenie internetowe to podstawa prowadzenia działalności w dzisiejszym świecie. Mieliśmy okazję, aby się o tym przekonać – w dobie panowania CoViD-19 globalna sieć stała się głównym narzędziem, które pozwoliło wielu podmiotom na utrzymanie się na rynku i dalsze funkcjonowanie. Dla firm istotnym jest, aby wybierać rozwiązania dostarczające stałe i szybkie łącze, dzięki któremu codzienne działania będą przebiegały bez zakłóceń – mówi Paweł Biarda, , Członek Zarządu ds. Komercyjnych z firmy Nexera.

Wszechstronne narzędzie

Podmioty gospodarcze coraz częściej korzystają z wirtualnych narzędzi i zasobów, które pomagają usprawnić działanie przedsiębiorstwa w niemal wszystkich obszarach. W tegorocznym badaniu 55% przedstawicieli firm z Regionów Nexery zgodziło się z tezą, że internet to podstawowe źródło wiedzy o rynku – w 2019 r. odsetek pozytywnych odpowiedzi był aż o 10 pp. mniejszy. Globalna sieć to medium najczęściej wykorzystywane do reklamowania firmy – wykorzystuje go ponad połowa przedsiębiorców (51%). Do innych, zdecydowanie rzadziej wybieranych sposobów promowania, należą reklamy i ogłoszenia w punktach sprzedaży, targi branżowe, obecność w prasie oraz reklama bezpośrednia.

Nie tylko promocja

96% ankietowanych przedsiębiorców stosuje w codziennej pracy płatności online, 70% e-fakturowanie, a 59% ma własną stronę internetową. Ponadto 51% korzysta z mediów społecznościowych, 38% z wirtualnego dysku (chmury), a 29% z kursów i szkoleń dostępnych za pośrednictwem sieci. Co ciekawe, większe przedsiębiorstwa, zatrudniające 50 pracowników i więcej, częściej posiadają stronę www, posługują się e-fakturami i biorą udział w kursach i szkoleniach online.

- Jesteśmy w momencie, w którym biznes przechodzi transformację i coraz więcej obszarów przenosi w świat wirtualny. Niesie to ze sobą wiele korzyści, m. in. szybką wymianę informacji, lepsze dotarcie do klientów i partnerów, a nawet redukcję kosztów. Chcielibyśmy pozytywnie wpływać na przedsiębiorców i zachęcać ich do rozwoju lokalnych biznesów, dostarczając wysokiej jakości internet – narzędzie niezbędne w prowadzeniu nowoczesnej firmy. Rozwój lokalnych przedsiębiorstw wpływa na zwiększenie atrakcyjności Regionów. Pracujemy nad tym, aby wszystkie firmy, gospodarstwa domowe, szkoły i urzędy, miały dostęp do usługi szerokopasmowej. Pozwoli to na podniesienie konkurencyjności Regionów i podniesie jakość życia ich mieszkańców – mówi Piotr Wieczorkiewicz, Członek Zarządu ds. Operacyjnych z firmy Nexera.

