Jak prowadzić kanał na YouTube i dlaczego warto?

YouTube ma ponad 2 miliardy użytkowników na całym świecie, co czyni go drugą - po Facebooku - najpopularniejszą siecią społecznościową i drugą - po Google - największą wyszukiwarką. Serwis ten nie jest jednak skazany na gonienie konkurencji, bo - w segmencie wideo, który dzisiaj jest motorem napędzającym rynek reklamy internetowej - jest zdecydowanie numerem jeden.

Zaistnienie na YouTube nie jest jednak łatwe z uwagi na ogromną konkurencję. Według serwisu Statista, od lipca 2015 roku co minutę do YouTube trafia 400 godzin filmów, co powoduje ogromny clutter, przez który trudno się przebić. Na sukces w YouTube trzeba więc solidnie zapracować, przygotowując przemyślaną strategię uwzględniającą specyfikę tego właśnie serwisu. Bo owszem, wideo można publikować już niemal na każdej platformie, ale każda z nich rządzi się swoimi prawami, które - licząc na zaangażowanie odbiorców - trzeba respektować.

Jak prowadzić kanał na YouTube

Od czego jednak zacząć? Oczywiście od założenia firmowego konta. Kanałem tworzonym przy użyciu zwykłego konta Google, może zarządzać tylko jedna osoba - właściciel konta Google. Tworząc kanał za pomocą konta marki, można jednak jednocześnie logować się na wielu autoryzowanych kontach Google.

Sam kanał to jednak nawet nie początek. By całe zamieszanie miało sens, trzeba zadbać o treści odpowiednio wysokiej jakości. I tu wypadałoby się na chwilę zatrzymać. YouTube bowiem wyraźnie zmierza ku profesjonalizacji. Chce przyciągnąć do platformy marki, które są w stanie nieustannie inwestować w podnoszenie jakości i w ten sposób podtrzymywać zainteresowanie serwisem. Czy dla "maluczkich" nie ma więc tam miejsca? Bynajmniej! "Profesjonalizacja" nie oznacza bowiem jakości telewizyjnej. Dobre treści nie muszą być przygotowane wyszukanym sprzętem i obrabiane przy pomocy drogiego oprogramowania Wystarczy telefon, przyzwoite oświetlenie i pomysł.

I właśnie z tym ostatnim jest największy kłopot. Marketerzy zachodzą w głowę szukając sposobów na to, by się wyróżnić, a nieliczni wierzą nawet w istnienie cudownego przepisu na viral, ale - choć warto zadbać o obie te rzeczy - w pierwszej kolejności lepiej skupić się na zaspokojeniu potrzeb swojej grupy docelowej. Potem, w miarę gromadzenia danych na jej temat, łatwiej będzie przekraczać jej oczekiwania i pozytywnie zaskakiwać.

Zanim więc klikniesz "DODAJ", odrób zadanie domowe i zastanów się, do kogo chcesz mówić i jakie cele zamierzasz osiągnąć. Możesz zwiększać rozpoznawalność firmy, sprzedawać produkty lub usługi, albo budować wizerunek eksperta w danej dziedzinie, ale - bez względu na cel - filmy muszą stanowić konkretną wartość dla użytkownika. Musisz więc zastanowić się, co go interesuje, a więc - kim jest. Kierowanie przekazu do wąsko wyselekcjonowanej grupy to najpewniejsza metoda na to, by zyskać jej zaangażowanie. O czym zresztą mówi sam YouTube radząc, by zadbać o specjalizację, tworząc np. kanał gamingowy, który skoncentrowany jest na jednym tytule bądź gatunku gier czy taki tworzony z myślą o określonej grupie demograficznej, np. mam w wielkich miastach.

To jednak tylko ogólne wytyczne, które - bez danych obrazujących prawdziwe potrzeby Twojej grupy docelowej - niewiele Ci dadzą. By rzeczywiście dotrzeć do SWOICH odbiorców, musisz ich poznać i zrozumieć, a najszybciej zrobisz to korzystając z odpowiednich narzędzi. Zwłaszcza YouTube Analytics dostarczy Ci cennych informacji, wskazując elementy, które sprawiają, że ludzie oglądają Twoje filmy, a niektóre nawet udostępniają znajomych.

Będziesz mógł przeanalizować nie tylko czas spędzony na oglądaniu Twoich materiałów. Zobaczysz też, kiedy użytkownicy tracą nimi zainteresowanie, które fragmenty filmów najbardziej przyciągają uwagę widzów, jakie filmy najdłużej angażują widzów w porównaniu z innymi filmami na YouTube o podobnej długości.

Co więcej, możesz też zobaczyć wyświetlenia z ostatnich 48 godzin i ostatnich 60 minut na całym swoim kanale lub w przypadku określonych filmów, co pomoże Ci wykryć wzrosty ruchu i powiązać je z wydarzeniami w czasie rzeczywistym.

YouTube Analytics to prawdziwa krynica informacji, które pozwolą Ci zobaczyć, co naprawdę działa, a co nie, i trudno wyobrazić sobie wideo marketing z prawdziwego zdarzenia bez tego narzędzia.

O obecności na YouTube warto też myśleć podobnie jak o obecności w wynikach wyszukiwania Google, bo podobnie jak tam, w YouTube, ważne jest przede wszystkim to, by dać się znaleźć. Na co więc zwraca uwagę algorytm, który decyduje o kolejności wyszukiwania? Niestety, na bardzo wiele aspektów, z których jednak każdy podyktowany jest troską o doświadczenia użytkownika. YouTube, podobnie jak Google, nie może sobie pozwolić na to, by w wynikach wyszukiwania pojawiały się propozycje, które nie odpowiadają ich intencjom. By pojawiać się w na szczycie listy, wyświetlanej w odpowiedzi na dane frazy, trzeba więc… zadbać o to, by algorytm wiedział, na jakich frazach nam zależy. Tytuły wideo, opisy, tagi, miniatury i hiperłącza to ważne sygnały YouTube, które można i trzeba wykorzystać, aby uzyskać większy ruch.

Niemniej istotny jest tytuł, który - oprócz tego, że chwytliwy - powinien jednoznacznie wskazywać na to, co kryje się pod linkiem. I, podobnie jak przy działaniach optymalizacyjnych skrojonych pod wyszukiwarkę Google, nie warto na siłę wypełniać go słowami kluczowymi. Dobry opis, który zawiera jak najwięcej informacji, sprawdzi się zdecydowanie lepiej i będzie wyglądał naturalnie.>>>

Więcej na temat tworzenie video online przeczytasz w raporcie Interaktywnie.com "Wideo w internecie"

