Jak prowadzić skuteczną kampanię e-mail marketingową?

Media cyfrowe stają się coraz bardziej wymagające, a klienci - coraz mniej wrażliwi na przekaz, który otrzymują i e-mail marketing nie jest żadnym wyjątkiem. W rezultacie, jak wynika z raportu "E-mail marketing Industry Census", prawie dwie trzecie (64%) marek twierdzi, że spędzają dwie godziny lub więcej na projektowaniu kampanii.

Według badania przeprowadzonego przez McKinsey & Company, e-mail marketing wciąż jest nawet 40 razy skuteczniejszy niż działania w mediach społecznościowych, szybciej przekonując klientów do kliknięcia "KUP". Nic dziwnego, skoro, jak wynika tym razem z ankiet przeprowadzonych w ramach badania Channel Preferences Survey, ​aż ​91% osób przynajmniej raz dziennie korzysta z poczty elektronicznej. Dzisiaj prawie każdy ma przynajmniej jedno konto e-mail, co nie jest takie oczywiste w przypadku obecności w mediach społecznościowych, które to raz tracą, raz zyskują na popularności.

Te wskaźniki nie powinny pozostawiać wątpliwości co do potencjału e-mail marketingu, a gros jego zalet, wśród których leży możliwość spersonalizowania i zautomatyzowania komunikacji w oparciu o dane, czy testowanie różnych wariantów przekazu, tylko potęguje to przekonanie.

Jak przygotować skuteczną kampanię e-mail marketingową?

Optymalizacja wielokanałowa jest absolutnie niezbędna. Marketerzy muszą - choć jeśli jeszcze tego nie zrobili, są mocno spóźnieni - uświadomić sobie, że konsumenci nie wchodzą już w interakcję z pojedynczym urządzeniem. Komunikacja musi być spójna i niezależna od platformy, bo bez niej ryzyko utraty cennych interakcji, o konwersji nie wspominając, jest bardzo wysokie. I nie chodzi tylko o mobile-first. Klienci zostawiają dane we wszystkich touchpointach, z których korzystają, ale też we wszystkich ich potrzeby się różnią. W każdym - by zachęcić go do pójścia o krok dalej na ścieżce zakupowej - wymagany jest więc inny przekaz.

Zresztą, nawet kiedy transakcja zostanie sfinalizowana, zabawa się nie kończy. Przeciwnie, właśnie wtedy przychodzi czas na działania posprzedażowe, które powinny sprawić, że przy następnej okazji, będziemy pierwszym wyborem klienta, który już coś u nas kupił. E-mail marketing jest tu niezastąpiony, ale - by był skuteczny - powinien wykorzystać efekt synergii pomiędzy z innymi kanałami. Podstawą skuteczności e-mail marketingu są bowiem dane, a - żeby tworzyły kompleksowy obraz potrzeb użytkownika - nie powinny być analizowane w osobnych silosach.

Piotr Surmacki, Surmacki&CO

Każdy z kanałów komunikacji marketingowej jest obecnie przeciążony i w każdym mamy do czynienia z tzw. clutterem. Nawet w kanale komunikacji bezpośredniej jakim jest email musimy walczyć o uwagę klienta - podstawą jest więc, że komunikat powinien wstrzelić się w 100% w to co go aktualnie interesuje.

W sytuacji natłoku komunikatów mózg ludzki filtruje wszystko co do niego dociera. W ciągu dnia w 99,8% czasu nasz mózg pracuje na tzw. płytkim przetwarzaniu - czyli działa w oparciu o schematy i "pamięć podręczną". Nasza wiadomość musi być więc w kontekście interakcji jaką mieliśmy z klientem w ostatnim czasie.

Jeżeli jest dłuższa przerwa w komunikacji to warto też w wiadomości przypomnieć co oferujemy, a nie zakładać, że ktoś nas pamięta. Często widzę ten błąd - dostaję wiadomość i ktoś mi mówi, że mam ostatnią szansę na skorzystanie z oferty. Tylko ja już nie wiem z jakiej oferty - nie pamiętam czym się ta firma zajmowała, bo w międzyczasie wchodziłem w interakcje z kilkudziesięcioma innymi produktami.

Osobiście jestem zwolennikiem zaprojektowania kompleksowej komunikacji w różnych kanałach w formie procesu. Dla mnie nowoczesna reklama polega na zawężaniu segmentów, z którymi się komunikujemy i w tym zakresie najbardziej odpowiada mi metodyczne podejście inbound marketingowe.

