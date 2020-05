Jak tworzyć opisy produktów do sklepu internetowego, aby były zgodne z zasadami SEO i dobre dla użytkownika

Jakub Urbanek, Domodi

Choć przez lata panowało przekonanie, że użytkownik jest wzrokowcem i do kupienia przekona go wysokiej jakości zdjęcie, dzisiaj doskonale wiemy, że jest ono jedną ze składowych, które pomagają podjąć decyzję zakupową. Rekompensatą niemożliwości obejrzenia przedmiotu na żywo są także opisy produktowe. A te pozostają jednym z najważniejszych elementów podstron czy karty produktu wielu sklepów internetowych, niezależnie od branży - pisze dla Interaktywnie.com Jakub Urbanek, SEO specialist w Grupie Domodi.

Choć opisy produktowe zwiększają potencjał zakupowy, to nie jest to ich jedyna rola. Wpływają także na inne procesy marketingowe.

Ruch z wyszukiwarki a opisy produktów w sklepie internetowym

Treść na stronie, jest jednym z kluczowych aspektów w kwestii pozycjonowania w wyszukiwarce Google. Krótko mówiąc, im lepszy opis na stronie, czy podstronie produktowej, tym - prawdopodobnie - lepsze pozycje w organicznych wynikach wyszukiwania, co w prostej linii przekłada się na ruch na naszym serwisie.

Opisy produktów wpływają na tzw. transakcyjność

Wiele przykładów pokazuje, że poprawnie napisane i użyteczne opisy wprost zwiększają transakcyjność, a co za tym idzie, również przychody. Wynika to głównie z tego, że potencjalny klient szukając danego produktu, chce w szybki i łatwy sposób dowiedzieć się o nim jak najwięcej. A opis staje się swoistym narzędziem do zapoznania się z rzeczą bez fizycznego obcowania z nią. Już od dawna spotykamy się z sytuacją, że użytkownik nie chce kupować “kota w worku”, a do serwisów - prezentujących urywki informacji - podchodzi nieufnie.

Lojalizacja też związana jest z opisami produktów

Nie każdy użytkownik, wpisujący nazwę produktu w wyszukiwarkę, jest automatycznie zdecydowany na zakup. Wielu z nich szuka po prostu konkretnej informacji na dany temat. Ważne jest, by użytkownik trafiając do sklepu internetowego znalazł wszystkie, niezbędne dla siebie dane. Być może w aktualnej sesji nie dokona zakupu, ale bardzo prawdopodobne jest, że gdy będzie szukał podobnego asortymentu w przyszłości, wróci ponieważ zapamięta pozytywne doświadczenia.

W jaki sposób tworzyć więc treści na karty produktowe by wpływały na sprzedaż?

Na to pytanie odpowiem na bazie doświadczeń z branży fashion, jednak są one tożsame dla innych gałęzi e-commerce.

Unikaj duplikacji opisów

Ile razy zdarzyło Ci się wejść na stronę, na której każdy produkt posiadał ten sam opis np. "firma sprzedająca t-shirty z napisami". Po przejrzeniu 3 lub 4 produktu wydawało Ci się, że oglądasz tą samą podstronę? Nie tylko Tobie może się to nie spodobać. Google również nie traktuje takich treści pozytywnie.

Duplikacja powoduje, że dana strona, w teorii, jest mniej wartościowa w "oczach" googlebota, ale również powoduje, że te 4-3 produkty walczą nawet pomiędzy sobą o te same frazy. Dlatego opis każdego produktu powinien być inny, unikalny - nie tylko w obrębie naszego serwisu, ale także całego Internetu.

Zapomnij więc o kopiowaniu tekstów ze strony producenta czy innego, większego podmiotu. Prawdopodobnie taki opis znajduje się już na stronach konkurencji. Postaw na własne, unikalne treści, a klienci na pewno nie przejdą obok Twojej strony obojętnie!

Jeśli posiadasz w asortymencie wiele podobnych produktów różniących się jedynie jakimś drobnym parametrem (np. 4 modele tych samych butów, jednak w innym wariancie kolorystycznym) zastanów się nad agregowaniem ich do jednej podstrony z możliwością zmiany koloru.

Analizuj i wykorzystuj najlepsze słowa kluczowe

Zanim przystąpisz do tworzenia opisów zacznij od analizy słów kluczowych. Wiele narzędzi udostępnia możliwość sprawdzenia średniej miesięcznej liczby wyszukiwań (np. SENUTO, Planner Google Ads lub darmowy Ubersuggest ) wraz ze słowami pokrewnymi i tzw. frazami "długoogonowymi", które warto wykorzystać przy tworzeniu opisów.

Ubbersuggest - darmowe narzędzie przedstawiające średnią liczbę wyszukań dla fraz kluczowych

Buduj opis w taki sposób, aby wyglądał naturalnie, nie wykorzystuj fraz kluczowych na siłę w każdym zdaniu. Treść powinna być przede wszystkim przygotowana dla użytkowników odwiedzającego Twój sklep.

Podczas analizy słów kluczowych zwracaj uwagę na intencję wyszukiwania, czyli zamiar jaki mu towarzyszy. Nie każde bowiem zapytanie jest odpowiednie do opisu produktowego.

Na przykład użytkownik wpisując do wyszukiwarki frazę “Jaka sukienka do białych butów” prawdopodobnie szuka artykułu i właśnie linki do nich dostaje w wynikach wyszukiwania:

Listing pokazujący wyniki wyszukiwania dla frazy "sukienka do białych butów"

Zadbaj o atrakcyjną formę opisów

Unikaj tworzenia “ściany tekstu” - taka forma jest bardzo nieatrakcyjna dla użytkownika. Powoduje trudności z czytaniem i znalezieniem najistotniejszych informacji, a dodatkowo - negatywnie oddziałuje na pozycjonowanie danej podstrony. Dlatego wykorzystuj nagłówki, śródtytuły, akapity, pogrubienia oraz kolory czy nawet zdjęcia, aby uatrakcyjnić przekaz.

Nazwa produktu powinna być przyjazna dla użytkownika

Odchodź od nazw zawierających tylko model, daj znaleźć się użytkownikom szukającym bardziej ogólnych fraz - nazywaj produkty wg określonego schematu np.: kategoria + model + ew. filtr( np: Trampki Vans czarne).

Pamiętaj, aby nazwa produktu zawsze zawierała nagłówek <h1>.

W śródtytułach wykorzystuj frazy kluczowe

Oznaczaj je odpowiednio nagłówkami od <h2> do <h6>.

Staraj się by tekst miał odpowiednią długość

Ograniczenie tekstu do kilku prostych informacji może okazać się niewystarczające. Jeśli masz problem z tworzeniem opisów, dobrą strategią jest sprawdzenie bezpośredniej konkurencji, która pojawia się w wyszukiwania na dane zapytanie. Zweryfikuj, jakie informacje prezentuje, jaką długość mają jej opisy oraz jakie frazy wykorzystuje. Będzie Ci łatwiej zaplanować treści dla siebie.

Atrakcyjnie prezentuj specyfikacje produktu

Jeśli masz taką możliwość, specyfikację techniczną produktu prezentuj dodatkowo w osobnym module (wiele popularnych systemów CMS daje taką możliwość). Informacje takie jak: model, rozmiar, kolor czy materiał powinny być łatwo dostępne dla użytkownika, z tego powodu dobrą i często stosowaną praktyką jest prezentacja danych w tabeli.

Karta produktu funkcjonująca na domodi.pl - przykład prezentacji szczegółowych danych dotyczących wybranej rzeczy w formie tabeli.

Używaj języka korzyści Informuj klienta o korzyściach płynących z zakupu danego produktu, pisz lekko i w przystępny sposób. Storytelling zostanie doceniony.

Zadbaj o aspekty techniczne

Googlebot powinien odpowiednio zinterpretować treści na stronie, co z kolei przełoży się na pozycję samej domeny.

Odpowiednio buduj więc meta-dane (dane oznaczane w sekcji <head> w kodzie źródłowym strony). Przy budowie meta-title i meta-description kieruj się stworzoną wcześniej analizą słów kluczowych tak, aby odpowiednio opisać dany produkt. Pamiętaj, że mają ograniczoną długość (ok. 72 znaków dla title i 140 dla description).

Umiejscowienie meta-description i meta-title w wynikach wyszukiwania

Opisuj obrazki za pomocą atrybutu alt Jeśli wykorzystujesz w opisach obrazki oraz zdjęcia, koniecznie pamiętaj o odpowiednim ich opisaniu tagiem <alt> w kodzie źródłowym strony. Wykorzystuj słowa kluczowe by jak najlepiej opisać daną grafikę, pomoże to w pozycjonowaniu obrazu w wyszukiwaniu obrazków.

Używaj danych strukturalnych

Dzięki uporządkowanym danym możesz pomóc googlebotowi sklasyfikować informacje, które znajdują się na stronie. Szczególnie istotne jest ich wykorzystywanie na kartach produktowych, ponieważ dzięki nim można oznaczyć takie informacje jak: dostępność danego produktu, nazwę producenta, średnią ocen, cenę i wiele innych. Nie dość, że pomożesz botowi zrozumieć treści, to dodatkowo zaprezentujesz szczegółowe informacje w wynikach wyszukiwania.

Poniżej przykład wykorzystania danych strukturalnych w grafice Google.

Przykładowe wyniki wyszukiwania obrazkowe - z przykładem prezentacji danych strukturalnych

Choć budowa opisów bardzo często jest pracą żmudną i czasochłonną, jednak dobre podejście do analizy i składu treści, wraz z odpowiednim oznaczeniem danych powoduje wymierne korzyści, dla których warto zaangażować czas i fundusze.