Jak wykorzystać Instagram w e-commerce?

Instagram | fot. lalo Hernandez | Unsplash.

Media społecznościowe z roku na rok rosną w siłę, jednocześnie cały czas się zmieniają, aby na bieżąco dopasowywać swoje możliwości do potrzeb użytkownika. Niewątpliwie jednym z najgorętszych trendów w ostatnich latach jest rozszerzenie mediów społecznościowych o możliwości sprzedażowe. Najlepszym tego przykładem jest Instagram. Już od pewnego czasu obserwujemy mocną przemianę tej aplikacji, będącej niegdyś platformą do dzielenia się zdjęciami, w skuteczne narzędzie wspierające sprzedaż. Jednym z przełomowych momentów był rok 2018, kiedy w Polsce wprowadzono nową funkcjonalność – zakupy online za pośrednictwem Instagrama.

Pobierz pdf z raportem o ecommerce w 2021 roku









Marki i użytkownicy prowadzący profile biznesowe na tej platformie zaczęli chętnie korzystać z możliwości tworzenia sekcji sklepu, gdzie mogli zaprezentować swoją ofertę. Dzięki możliwości oznaczania produktów, które znajdują się na publikowanych zdjęciach, użytkownik podczas przeglądania aktualności, może bezpośrednio przejść do karty produktu, a następnie do zewnętrznej witryny marki. Z tego poziomu już tylko krok dzieli od dokonania zakupu.

Użytkownicy szybko zaadoptowali nową funkcjonalność, która sprzyjała impulsywnym i wygodnym zakupom. Instagram nie zwalnia i podejmuje kolejne działania, aby umożliwić użytkownikom jeszcze szybsze i wygodniejsze zakupy. Na przykład funkcja Checkout on Instagram pozwala użytkownikom na finalizację transakcji bez konieczności opuszczania aplikacji i przechodzenia przez proces zakupowy na zewnętrznej witrynie.

Wszystkie kroki, od inspiracji danym produktem, aż po jego zakup, mogą mieć miejsce wewnątrz aplikacji Instagram. Póki co ta możliwość jest dostępna wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, jednak platforma zapowiada, że w przyszłości planuje wdrożyć tę funkcję również w innych krajach. Na chwilę obecną warto poznać inne dostępne funkcjonalności, które wspierają sprzedaż na Instagramie.

Rozbudowana sekcja sklepu

Obecnie najczęściej spotykanym sposobem promocji marki na Instagramie jest oznaczanie produktów na publikowanych treściach oraz możliwość ich bezpośredniego przekierowania do odpowiedniej sekcji sklepu. Jest to spore ułatwienie dla użytkowników, którzy doceniają proste i szybkie rozwiązania, a dla marek zwiększona szansa na bardziej efektywną sprzedaż.

Na tym nie koniec, platforma planuje wprowadzić kolejne nowości. Już wkrótce reklamy będą wyświetlane jako kafelki na stronie głównej w zakładce „Sklep”, a po kliknięciu, będą kierować użytkowników do strony produktu, gdzie będzie można wyświetlić dodatkowe zdjęcia i przeglądać inne produkty marki. Poza tym będzie można zapisać produkt na swojej liście życzeń lub udostępnić go znajomym.

Funkcja reklam w „Sklepie” jest wdrażana w krajach, w których funkcjonuje zakładka zakupowa, co oznacza, że i my możemy się jej spodziewać. Niezależnie od wyboru metody pozyskiwania sprzedaży, należy pamiętać o konieczności zweryfikowania swojego profilu oraz o posiadaniu zaktualizowanego katalogu produktów.

Kluczowa rola Insta Stories

To właśnie Insta Stories jest obecnie jednym z pierwszych miejsc kontaktu użytkowników z marką. W celu zachęcenia do przejścia na stronę sklepu, warto pamiętać o oznaczaniu produktów w relacjach. Jest to możliwe przy pomocy specjalnej naklejki. Dodatkowo istnieje możliwość linkowania bezpośrednio z relacji do dowolnej strony www, za pośrednictwem „swipe up”, lecz opcja ta jest dostępna jedynie dla użytkowników posiadających powyżej 10 000 obserwujących.

Rozwiązaniem dla kont z mniejszą liczbą obserwujących jest kierowanie poprzez „Swipe up” wyłącznie do sekcji sklepu lub filmiku w IGTV. Nie zapominajmy jednak o linku w bio, który dostępny jest dla wszystkich, niezależnie od ilości obserwujących.

Z najnowszych informacji wynika, że Instagram chce zastąpić funkcje „swipe up” w Stories, naklejkami z linkami. Funkcja będzie dostępna dla użytkowników, którzy mają obecnie dostęp do „swipe up”, jednak w przyszłości Instagram chce, aby możliwość używania naklejek z linkami mieli wszyscy użytkownicy aplikacji. „Swipe up” w Stories ma zniknąć już we wrześniu tego roku.

Jednak to nie wszystko. Instagram posiada również dodatkowe funkcjonalności, które pozwalają zachęcić użytkowników do rozpoczęcia procesu zakupowego. Jest to m.in. umieszczanie w relacjach ankiet, opcji odliczania, sekcję Q&A czy własne unikalne naklejki i gify, które pomagają zwiększyć zaangażowanie, jaki i rozpoznawalność marki wśród potencjalnych klientów.

Działania reklamowe

Instagram należy do ekosystemu reklamowego Facebooka. Kampanie reklamowe mogą być tworzone w różnych celach, które chce osiągnąć reklamodawca (np. zasięg, świadomość marki, ruch, instalacje aplikacji, konwersje), co prowadzi do realizacji poszczególnych etapów tzw. lejka konwersji. Przed rozpoczęciem działań reklamowych należy zastanowić się, jakie cele ma realizować kampania, aby następnie precyzyjnie zaplanować wybór formatów reklamowych, miejsca i treści reklam.

Reklamy na Instagramie są wyświetlane na wielu umiejscowieniach, co sprawia, że użytkownik ma z nimi styczność w różnych momentach korzystania z aplikacji. Oprócz najpopularniejszych; kanału aktualności i pomiędzy Insta Stories jest to również karta „eksploruj” oraz „sklep”. Reklamodawca może angażować użytkowników, wykorzystując zróżnicowane formaty reklamowe np.: statyczne posty, reklamy video, reklamy karuzelowe, czy reklamy w formacie kolekcji.

dobie dużego nasycenia reklamami, należy zwrócić szczególną uwagę, aby oprócz przemyślanej strategii, reklama była zaprojektowana w taki sposób, który wyróżni ją spośród milionów postów i zaangażuje użytkownika do działania.

Mateusz Płatnerz, Paid Social Coordinator, Performics

Lucjan Szatkiewicz, Senior Planner Performics