Jak zmieniają się zachowania konsumentów w pandemii?

fot. Mehrnegar Dolatmand | Unsplash

Podczas pierwszej fali pandemii większość konsumentów przeszła przez okres paniki, w czasie którym gromadziła zapasy podstawowych towarów, takich jak choćby papier toaletowy. Później, kiedy coraz więcej rynków łagodziło ograniczenia, na znaczeniu zyskiwały takie kategorie produktów jak meble, artykuły domowe i elektronika użytkowa. Jak jest teraz?

Analitycy eMarketera spodziewają się około 2% do 4% wzrostu w niektórych kategoriach, a to znacząca zmiana w stosunku do poprzedniej prognozy, w której prognozowali spadki we wszystkich kategoriach.

Kategorie takie jak elektronika użytkowa, zabawki i hobby mają wzrosną o 4,2%, a sprzedaż detaliczna mebli i domu wzrośnie o 2,1%. Skąd ta zmiana? Cindy Liu, starszy analityk ds. Prognoz eMarketer w Insider Intelligence, tłumaczy ją następująco: - Wielu konsumentów nadal poddaje kwarantannie, inwestują czas i pieniądze, aby jak najlepiej wykorzystać utknięcie w domu. W ujęciu miesięcznym wyraźnie widać szybkie odbicie w niektórych kategoriach począwszy od maja, co zbiegło się z ustawą o pomocy związanej z koronawirusem - powiedziała.

W czasie pandemii, przez cały okres jej trwania, widać wyraźny wzrost zainteresowania towarami "domowymi". Zyskują kategorie jak fitness w domu, komputery i konsole do gier, artykuły gospodarstwa domowego i zestawy do majsterkowania.

Wnioski eMarketera zgadzają się z tymi, które formułują inne ośrodki badawcze. W ankiecie przeprowadzonej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Agencji Reklamowych (4A's) zapytano amerykańskich internautów (grupa wiekowa 18+) o produkty, które zamierzają kupić w następnym miesiącu i podczas gdy większość wskazała na żywność (84%) i artykuły gospodarstwa domowego (72%), aż jedna czwarta wskazała na zabawki lub artykuły artystyczne i rzemieślnicze.

Dane z GlobalWebIndex, które zebrano mniej więcej w tym samym czasie, pokazują, że aż 32% dorosłych amerykańskich z powodu pandemii spędzi więcej czasu na swoim hobby.

Wnioski są znamienne i pokazują, że - mimo oczywistego spadku nastrojów konsumenckich - odbicie następuje szybciej niż początkowo przewidywano. - Dla kategorii uznaniowych, takich jak zabawki, meble i elektronika, osiągnięcie jakiegokolwiek wzrostu wśród tych recesji jest ogromnym wyczynem - wskazują analitycy eMarketera.

O tym, że e-commerce w długim terminie okaże się głównym wygranym obecnej sytuacji było wiadomo jednak od dawna. I te przypuszczenia już znalazły potwierdzenie. W pierwszych sześciu miesiącach roku e-konsumenci w USA wydali 347,26 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 30,1% z 266,84 miliarda dolarów w tym samym okresie w 2019 roku, wynika z najnowszej analizy amerykańskiego Departamentu Handlu. Dla porównania, sprzedaż e-commerce w pierwszej połowie 2019 r. Wzrosła zaledwie o 12,7% rok do roku.