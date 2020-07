Jak zmierzyć skuteczność bloga firmowego?

pióro | fot. Aaron Burden | Unsplash

Content marketing, jako działania mające na celu przyciągnięcie i zatrzymanie jasno określonej grupy docelowej to dzisiaj podstawa, a jednym z głównym platform dystrybucji jest blog. Dlaczego jest taki ważny i jak mierzyć jego skuteczność?

Treści są priorytetem dla Google, który nie kryje, że w organicznych wynikach wyszukiwania to one mają największy wpływ na pozycję. Wcześniej specjaliści od SEO mogli stosować różne sztuczki, które oszukiwały algorytmy, ale teraz Google nie tylko nie pochwala takich praktyk, ale nawet za nie karze.

Zresztą, wyszukiwarki nie da się już tak łatwo przechytrzyć. Algorytmy coraz lepiej rozumieją nie tylko kontekst fraz wpisywanych do wyszukiwarki, ale także oceniają, w jakim stopniu treści wydawców na nie odpowiadają.

Dostarczanie użytkownikom wartościowych i oryginalnych treści staje się fundamentem działań marketingowych, ale bez analizowania ich skuteczności się nie obejdzie.

Ebook z raportem o content marketingu pobierzesz tutaj









Marketerzy przewidują więć, że w ciągu najbliższych dwóch lat znaczenie content marketingu jeszcze wzrośnie, także dlatego, że działania stają się coraz bardziej zróżnicowane i uwzględniają nie tylko formaty tekstowe. Kompleksowa strategia contentowa coraz częściej staje się bowiem sposobem nie tylko sposobem na zbieranie leadów, ale też na zaangażowanie odbiorców. Jak więc mierzyć jego skuteczność? To oczywiście zależy od celów, jakie stawiasz, ale poniższych metryk, nie należy lekceważyć w żadnym wypadku.

Jan Kinal

Prezes Zarządu

Setugo.pl

Nie prowadzisz bloga firmowego dla samej sztuki blogowania. Ta inwestycja musi Ci się opłacić. Jak zmierzyć skuteczność prowadzonych działań? Poniżej moje propozycje.

Zasięg w Google

Wykorzystaj narzędzia, takie jak Senuto lub Semstorm, aby sprawdzić zasięgi swojego bloga w Google. Ile spośród fraz w TOP 10, na które występuje Twoja strona, to frazy generowane przez artykuły blogowe?

81% - za tyle fraz w TOP 10 z poniższego przykładu odpowiada blog firmowy. A jak jest u Ciebie?

Co pokazuje Google Analytics?

Ile odsłon generują artykuły na Twoim blogu firmowym? Ile wynosi średni czas spędzony na stronie? Może się okazać, że wpisy, które generują odsłony nie są przez nikogo czytane, bo średni czas wynosi tylko kilka sekund! Zwróć na to uwagę!

Czy blog firmowy generuje zapytania od potencjalnych klientów? Żeby odpowiedzieć na to pytanie – zmierz za pomocą GA przejścia w formularz kontaktowy z bloga (Konwersje -> Cele). Za pomocą celów w Google Analytics możesz mierzyć każde działanie, które wykonują użytkownicy. Np. to czy potencjalni klienci przechodzą z bloga do Twojej oferty.

Media społecznościowe

Ile „lajków” mają Twoje wpisy? Czy podobają się czytelnikom? Wprowadź system ocen, aby przekonać się jak odbierane są artykuły na Twoim blogu firmowym!

„Lajki” nie mają zbytniego przełożenia na biznes (i wyniki finansowe), jednak jeśli dłużej prowadzisz bloga, każde zaburzenie w ocenie artykułów (np. gwałtowny spadek ocen) pozwoli wykryć, że z poziomem treści coś jest nie tak. Również w drugą stronę – nagły wzrost pozytywnych ocen pozwoli wyselekcjonować potencjalne, najlepsze artykuły, które można wykorzystać do promocji w mediach społecznościowych.