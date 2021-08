Jaka jest obecnie pozycja Snapchata i czy w Polsce opłaca się po niego sięgać?

Snapchat | Neelabh Raj | Unsplash

Ledwie kilka lat temu, kiedy Snap (właściciel Snapchata) zdecydował się na kontrowersyjny rebranding, jego akcje leciały na łeb na szyję, prowokując uzasadnione pytania o dalsze losy tej niegdyś niezwykle popularnej aplikacji. Teraz jednak, mimo że z polskiej perspektywy aplikacja wciąż wydaje się niewiele znaczącą niszą, wygląda na to, że rozwój Snapchata nie tylko nie zahamował, ale jest najszybszy od 2017 toku.

W zeszłym tygodniu Snap poinformował, że w drugim kwartale przybyło mu 13 milionów DAU (dziennych aktywnych użytkowników), co stanowi 23-proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku. Oznacza to, że codziennie aż 293 miliony ludzi korzystają ze Snapchata (w porównaniu z 173 milionami cztery lata temu). I choć w porównaniu z Facebookiem, liczby te wciąż nie wyglądają imponująco, warto spojrzeć na szerszy kontekst. A wzrost Snapchata, ma miejsce wtedy, gdy Twitter podał informacje o "zaledwie" 206 milionach użytkowników dziennie.

Co więcej, mimo że większość nowych użytkowników Snapa pochodziła spoza głównych rynków w Ameryce Północnej i Europie, a to tam stawki reklamowe są najwyższe, to nie przeszkodziło aplikacji w wygenerowaniu także wyższych przychodów. Te wzrosły o 116% do 982 milionów dolarów.

Ale... Choć zarówno cyferki, jak i ambitne plany Snapa, który nie kryje swojego zamiłowania do AR (co plasuje go blisko Facebooka, który również zmierza w tę stronę), sprawiają, że wszyscy ci, którzy na aplikacji postawili krzyżyk, powinni zrewidować swoje opinie, w Polsce sprawy mają się nieco inaczej.

O tym, czy Snapchat powinien znaleźć swoje miejsce w budżecie polskich reklamodawców pisze specjalnie dla Interaktywnie.com Marta Michałowska z Nieagencji, realizującej podcast "Biznes Non-Fiction", którego pilotażowy odcinek dostępny jest już na Spotify, Google Podcasts i - wkrótce - na Apple Podcasts.

Marta Michałowska

Head of Sustainable Growth

Nieagencja.pl

Snapchat na pierwszy rzut oka, szczególnie z krajowego punktu widzenia, może wydawać się nieco zapomnianym medium. Zanim jednak jako marketerzy skreślimy go zupełnie z listy sociali, które uznajemy za wartościowe do wykorzystywania, przyjrzyjmy się bliżej statystykom.

Według danych podawanych oficjalnie przez Snap Inc., obecnie Snapchat ma 265 milionów aktywnych użytkowników w skali świata, i, w porównaniu do roku ubiegłego, jest nie niewątpliwie dobry wynik (przyrost o 22% użytkowników). W 2020 roku wysyłano aż 210 milionów snapów dziennie, a sama aplikacja została pobrana aż 300 milionów razy.

Czy jednak sama popularność apki przekłada się na potencjalną sprzedaż? Tradycyjnie, zacznijmy od corocznego raportu “We are social”, w tym wypadku do edycji ze stycznia 2021 roku. W ujęciu globalnym liczby robią naprawdę spore wrażenie:

potencjalni odbiorcy, do których możemy dotrzeć z reklamami na Snapchat: 498,2 miliona userów

zmiana “kwartał do kwartału” dot. dotarcia z reklamami: +15% w stosunku do roku ubiegłego, co, po szybkim przeliczeniu, wynosi ok. 65 milionów użytkowników.

Snapchat jest najpopularniejszy wśród stosunkowo młodego targetu (do ok 20-25 roku życia), a triumfy święci w USA, Indiach, Francji, UK i… Arabii Saudyjskiej. Polska znajduje się poza pierwszą 20 stką rankingu użytkowników, którzy z medium korzystają najchętniej.

Nie znaczy to jednak, że na rodzimym rynku Snapchat nie ma żadnej wartości - przeciwnie, odwołując się do tych samych danych w podziale na poszczególne kraje, w Polsce z reklamami na Snapie dotrzeć można do 4,9 miliona użytkowników, czyli aż do 12,6% większego targetu niż w roku ubiegłym (mówiąc wprost, przyrost wyniósł + 550 tys. userów). Co więcej, na Google Play Snapchat wciąż widnieje w czołówce najpopularniejszych aplikacji. Ci z was, którzy już zdążyli powiedzieć “umarł król, niech żyje król”, czyli Insta Stories, mogą więc metaforycznie uderzyć się w marketingową pierś.

Właściwie więc pytanie “czy opłaca się sięgać po Snapchat” powinno brzmieć nie “czy”, a “komu”. Jeśli waszym targetem jest mityczne pokolenie Z i millenialsi, czerpiący pełnymi garściami z influencer marketingu, Snapchat może okazać się przydatnym narzędziem. Co więcej, w roku ubiegłym twórcy apki poszli o krok dalej, i z narzędzia stworzonego głównie dla użytkowników indywidualnych, przekształcili je w wyposażenie przydatne (nie tylko) dużym brandom, wprowadzając opcję “Brand Profiles”, umożliwiającą korzystanie z naprawdę ciekawych rozwiązań, takich jak AR Lens, czyli potencjał wirtualnej rzeczywistości, czy funkcję Highlights, pozwalającą markom na publikowanie contentu składającego się zdjęć i filmików dostępnych w serwisie. Nie jest to zresztą ostatnie słowo projektantów apki: niedawno wprowadzono też Snapchat Spotlight stanowiący (raczkującą) konkurencję dla Tik Toka.

Z dobrodziejstw serwiwu skorzystały już m.in Ben & Jerry’s, Dior, Gucci, L’Oreal Paris, Louis Vuitton, Prada, Ralph Lauren czy Universal Pictures. Na polskim gruncie świetnie poradziło sobie np. H&M, które we współpracy z agencją Lubię to! stworzyło grę miejską, w której wziąć udział mogli użytkownicy Snapa mieszkają w Warszawie i Krakowie. Ich zadaniem było wygranie biletów na festiwal muzyczny, ukrytych w sklepach stacjonarnych marki. Na Snapie brandu użytkownicy znajdywali kolejne wskazówki umożliwiające znalezienie upragnionych wejściówek. Zasięg akcji wyniósł aż 3,8 mln osób i okazał się strzałem w dziesiątkę - młodzi konsumenci nie chcą już bowiem wyłącznie być odbiorcami reklam i nie traktują też sociali jak internetowych “słupów reklamowych”. Tym bardziej doceniają więc content pojawiający się na Snapie - jako treści realnie angażujące i unikatowe.

Jak sami więc widzicie - jeśli tylko macie dobry pomysł na kampanię, sięgnijcie po Snapchat!