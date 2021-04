Jaką rolę odgrywa performance w SEO?

CHUTTERSNAP | Unsplash

Performance to zbiór kilku metryk, które przekładają się w sumie na jeden czytelny dla człowieka, przedstawiony liczbowo wynik wydajności strony. A przez wydajność strony internetowej rozumie się zarówno czas jej wczytywania w przeglądarce, jak i wygodę jej użytkowania.

Wydajność strony internetowej jest w zasadzie jednym z najważniejszych czynników decydujących o komforcie jej użytkowania. Od szybkości wczytywania strony zależy bowiem poziom satysfakcji użytkowników, a w konsekwencji również liczba pozyskanych klientów. Badania dotyczące e-commerce wskazują, że wydajność strony ma wpływ na skłonność użytkowników do zakupu. Jedna sekunda opóźnienia w czasie ładowania może skutkować obniżeniem współczynnika konwersji aż o 7% [źródło: https://neilpatel.com/blog/loading-time/]. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wydajność strony jest jednym z czynników branych pod uwagę przez Google przy ocenie strony, a co za tym idzie – ma pozytywny wpływ także na SEO.

W dobie szybkiego przepływu informacji użytkownicy przyzwyczajeni są do natychmiastowej reakcji i oczekują jej od stron oraz aplikacji webowych. Długo wczytujące się portale potrafią skutecznie zniechęcić do dalszego z nich korzystania. Skutkuje to wzrostem tak zwanego współczynnika odrzuceń, czyli wskaźnika mówiącego o tym, jaki procent użytkowników opuszcza serwis od razu, bez wykonania na nim żadnej czynności. Z kolei specyfika użytkowania urządzeń mobilnych, które obecnie są najpopularniejszym typem urządzeń służącym do przeglądania internetu, sprawia dodatkowo, że czas wczytywania ma jeszcze większe znaczenie niż na komputerach stacjonarnych. Bardzo istotne staje się zatem dopasowanie strony internetowej do potrzeb i oczekiwań użytkowników mobilnych w oparciu o metryki, które sprawdzają właśnie “czas”.

Co na wpływa performance?

Metryki wchodzące w skład czynników rankingowych nazwane zostały wspólnie Core Web Vitals i są obecnie zbiorem sześciu osobnych, mocno technicznych elementów składowych. Elementy takie jak LCP, TTI czy CLS brzmią co prawda bardzo zaawansowanie, natomiast w praktyce dotyczą one dosyć podstawowych rzeczy, takich jak:

szybko działająca strona,

brak pauz i przestojów w działaniu aplikacji,

dostosowanie kodu strony do mniejszych (słabszych) urządzeń,

zapobieganie wczytywania zbyt dużych elementów graficznych, które na urządzeniach mobilnych i tak nie zostaną poprawnie wyświetlone.

Do ich badania najlepiej skorzystać z dedykowanego narzędzia Google – Lighthouse. Samo narzędzie wyposażone jest w bardzo obszerną dokumentację zarówno samego działania narzędzia, jak i zmian, które wprowadzane są w obszarze tych metryk (dla przykładu: jeszcze kilka miesięcy temu metryk było więcej – zrezygnowano z nich, na rzecz badania innych elementów). Dlatego najlepszym rozwiązaniem dla poprawnego zadbania web performance jest śledzenie zmian bezpośrednio u źródła [źródło: https://web.dev/performance-scoring/].

Firma Google ogłosiła ostatnio opóźnienie w wydaniu najnowszej aktualizacji Google Page Experience [https://developers.google.com/search/blog/2021/04/more-details-page-experience], która ma skupiać się właśnie na badaniu wydajności strony. Niemniej już teraz dostępne są nowe raporty w Google Search Console, które dostarczają kolejnych wskazówek, co na naszej stronie powinno zostać poprawione.

Elementy badane przez algorytm są ogólne – niezwiązane z żadną konkretną technologią – zatem wydaje się oczywiste, że projekty budowane przez szersze community, czyli na przykład taki Wordpress, zostaną technologicznie szybciej dopracowane pod nowe wytyczne niż budowane na zamówienie jednego klienta silniki stron. Także sami programiści, którzy wychodzą poza granicę swoich zainteresowań, rozwijający swoją wiedzę, chociażby z zakresu SEO czy UX, będą lepiej przygotowani do nadchodzących zmian. Warto więc upewnić się, czy webdeveloperzy, z którymi współpracujemy, śledzą nowości nie tylko w technologiach webdev.

Pamiętajmy też, że przy dbaniu o web performance przydadzą nam się także takie narzędzia jak: GTmetrix, WebPageTest czy klasyczny Google PageSpeed Insights. Jednocześnie Google obiecuje wydanie w najbliższym czasie kolejnych narzędzi do wspierania wydajności chociażby w obszarze wspomnianego wcześniej Google Search Console. Warto zatem na bieżąco śledzić zmiany.

Michał Gierat

SEO manager

RESULT MEDIA