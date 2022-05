Jaki potencjał marketingowy ma w Polsce TikTok i jak go wykorzystać?

TikTok | fot. Olivier Bergeron | Unsplash

TikTok wprowadził nową kartę "Znajomi" ("Friends") która zastępuje kartę "Odkryj" ("Discover") w dolnym menu aplikacji. Firma twierdzi, że w nadchodzących tygodniach nowa karta zostanie udostępniona większej liczbie osób i że umożliwi użytkownikom platformy znajdowanie treści od osób, z którymi się łączyli.

Ponieważ nadal celebrujemy społeczność i kreatywność, w nadchodzących tygodniach udostępnimy kartę Znajomi, która pozwoli Ci łatwo znajdować i cieszyć się treściami od osób, z którymi jesteś połączony, dzięki czemu możesz wybrać jeszcze więcej sposobów do rozrywki na TikTok.

Zrzut ekranu, który TikTok opublikował obok tweeta, pokazuje, że użytkownicy zobaczą baner z napisem „oglądaj filmy znajomych” po kliknięciu karty Znajomi. Jeśli więc użytkownik połączył się ze znajomymi w aplikacji, zobaczy ich treści na stronie. Jeśli nie, TikTok zasugeruje, abyś łączył się ze znajomymi za pośrednictwem swoich kontaktów lub Facebooka. Strona sugeruje również konta osób, które możesz znać, i wyświetla przycisk obserwowania obok każdej nazwy.

Nowa karta pozwala TikTokowi wyjść poza zakładkę Obserwowane i zaprezentować się jako bardziej interpersonalna aplikacja, a nie miejsce, które po prostu podkreśla wirusowe i popularne filmy.

TikTok wprowadzał pewne zmiany w swojej aplikacji w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a ostatnio zaprezentował sposób, w jaki użytkownicy mogą zobaczyć, kto oglądał ich profil. Ta funkcja jest jednak dostępna tylko dla użytkowników, którzy ukończyli 16 lat i mają mniej niż 5000 obserwujących. .

Szymon Szmigiel

Dyrektor Zarządzający

Channel FactoryOstatnie badanie Piper Sandler publikowane w kwietniu br. „Taking Stock With Teens”, pokazuje, że TikTok wyparł Snapchata jako ulubioną aplikację społecznościową amerykańskich nastolatków, a Facebook i Twitter pozostają daleko w tyle. To jest coś!

Natomiast w Polsce według badań przeprowadzonych pod koniec ubiegłego roku przez OpenMobi aż 33 proc. badanych respondentów dokonało zakupu za sprawą reklamy na TikToku. Demograficznie dominującą grupą na platformie są obecnie osoby w przedziale 18-34 lat, co stanowi 60 proc. wszystkich użytkowników. Warto też zwrócić uwagę, że z TikToka obecnie korzystają w większości kobiety (63 proc.), a młodzież w wieku 13-17 lat stanowi 34%. Te dane mówią nam jedno, TikTok ma spory potencjał marketingowy i sprzedażowy.

Jeżeli dodatkowo weźmiemy pod uwagę, że 94% osób korzystających z TikToka robi zakupy przez Internet, co oznacza, że raczej nie ma problemów z płatności online, to możemy wysunąć wniosek, że jest to sprzedażowo idealny ekosystem dla firm. TikTok ma nawet specjalny hasztag #tiktokmademebuyit stworzony przez użytkowników, który pokazuje, że działania na platformie przekładają się zarówno na intencje zakupowe, jak i samą sprzedaż. Do tej pory został użyty ponad 5 miliardów razy.

To oczywiście też doskonałe miejsce do budowania świadomości marki. Spójna i szczera narracja powinna być podstawą do komunikacji z użytkownikami, za nią musi stać jednak dobrze zaplanowana i przemyślana strategia.

Po pierwsze, możliwości marketingowe. Coraz więcej firm w Polsce zakłada i buduje swoje profile na TikToku. Coraz więcej firmy wchodzi w różnego rodzaju kolaboracje z influencerami. Oczywiście, za tym działaniami powinien stać pełen profesjonalizm, czyli długofalowa strategia obecności na platformie, jak i kompetentnie przygotowywane materiały.

Po drugie, reklama. Jeżeli weźmiemy pod uwagę działania reklamowe, to musimy mieć świadomość, że reklama na TikToku jest w całości widoczna na ekranie naszego telefonu, a emituje się między różnorodnymi treściami. Oczywiście może być postrzegana – i zapewne jest – jako reklama natywna, ale marki powinny szczególną uwagę zwrócić na treści, w otoczeniu jakich się emitują. Wiele reklam wyświetla się przy bardzo kontrowersyjnych treściach. Zwrócę tylko uwagę, że z ubiegłorocznego badania Channel Factory przeprowadzonego wraz z Magna Trials wynika między innymi to, że reklama przy źle dopasowanych treściach wpływa na intencję zakupu (ta intencja zmniejsza się, gdy reklama pojawia się obok źle dopasowanej treści). A to nie jedyny element, bo korozji ulega również szacunek czy zaufanie do marki, jeżeli emituje się ona przy kontrowersyjnych, źle dopasowanych treściach.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że dotarcie do właściwych użytkowników platformy, a następnie konwersja tych użytkowników na konkretne działania reklamowe to długofalowy proces.