Jaki potencjał marketingowy ma w Polsce TikTok i jak go wykorzystać?

TikTok | fot. Olivier Bergeron | Unsplash

TikTok to platforma, która jest na ustach wielu marek i marketerów od 2020 roku między innymi dzięki błyskawicznie rosnącej liczbie użytkowników oraz rozszerzaniu opcji reklamowych. Mimo popularności nadal liczne marki nie są na niej obecne, dając tym samym daje pozostałym duży potencjał do zaistnienia, realizacji wyznaczonych KPIów czy zakupu np. zasięgu w bardziej przystępnej cenie (w porównaniu do innych social mediów) swoim konkurentom.

Kto korzysta z TikToka?

Dzisiaj w Polsce reklamodawcy mogą prowadzić kampanie i komunikację w ramach 10 milionowego zasięgu TikToka. Jednak dla wielu z nich nie tylko skala ma znaczenie, ale również przesunięcie profilu demograficznego platformy w kierunku bardziej decyzyjnych i pełnoletnich użytkowników (użytkownicy w wieku 18-34 stanowią obecnie 78% zasięgu reklamowego TikToka). Ich profil pod kątem zainteresowań jest również różnorodny i szeroki – znaleźć tam można miłośników podróżowania, samochodów, kategorii beauty czy nawet finansowej. Co ważne, znaczna część z nich (poziom niezduplikowanych użytkowników od 14% do 75%) nie korzysta z innych znanych w Polsce platform social media. Innymi słowy – marki mają szansę znaleźć tutaj grupę zupełnie nowych odbiorców.

O potencjale TikToka świadczy również to, jak i po co użytkownicy aplikacji konsumują treści: w Polsce 48% deklaruje pełną uwagę względem przeglądanego contentu, a 43% korzysta z niej, aby odkrywać nowe rzeczy. Na to wszystko możemy nałożyć czas poświęcony na aktywność na platformie - ponad 17 godzin miesięcznie – to znacznie więcej niż na konkurencyjnych platformach. Często to te „twarde dane” przemawiają za wykorzystaniem TikToka przez marki w celu budowania zasięgu, świadomości czy nawet sprzedaż swoich produktów.

Potencjał marketingowy tkwi również w samym formacie video stosowanym na platformie (wykorzystując wszystkie jego zalety). TikToki to pełnoekranowe doświadczenie, które na tle innych mediów społecznościowych (Snapchat, IG Stories) wyróżnia jego maksymalna długość (obecnie 10 minut). Ponadto podczas ich tworzenia możemy wykorzystać wszystkie wbudowane w aplikację funkcje, efekty, a przede wszystkim muzykę, która zainicjowała już liczne trendy, m.in. taneczne.

Treści przede wszystkim

Sukces tych treści wpisuje się w klasyczne stwierdzenie „content is a king”, dlatego dla wielu marek potencjał kanału tkwi w wyznaczaniu lub adaptacji trendów na platformie (idealnym przykładem jest profil marki Rossman). Nie jest to zdecydowanie miejsce na powielenie spotu telewizyjnego, dlatego często stawiamy na zupełnie nową, autentyczną, nieszablonową komunikację do grupy docelowej. Co ważne za produkcją video nie muszą stać ogromne budżety, ponieważ spontanicznie tworzone filmiki w zwykłym otoczeniu mają równie duże szanse na viral. Przewagą TikToków jest również ich długa żywotność – możemy generować zasięgi organiczne w „Dla Ciebie” nawet długie miesiąc od momentu publikacji.

Biorąc powyższe aspekty pod uwagę możemy wykorzystać potencjał TikTok na 3 sposoby: po pierwsze zakładając profil marki i publikując własne treści. W tym przypadku warto śledzić hasztagi, trendy oraz odkrywać ważne dla naszej grupy docelowej tematy. Statystyki profilu pomogą nam w określeniu kierunku rozwoju i potencjał organiczny platformy.

Po drugie - poprzez współpracę z TikTokerami. Wykorzystanie umiejętności i wiedzy wpływowych twórców (często unikatowych tylko dla tej platformy) w celu stworzenia dopasowanych treści to dobre rozwiązanie niezależnie od wielkości oraz celu marki.

Po trzecie wykorzystując kampanie płatne. Oprócz dokładnego wskazania pożądanej grupy docelowej mamy dostęp do całego wachlarza celów reklamowych na każdym etapie ścieżki konsumenta. Jeśli nasza strategia uwzględnia ważne okazje, momenty generujące zwiększoną sprzedaż – możemy skorzystać z rezerwacji w modelu R&F – co pozwala nie tylko zabezpieczyć obecność marki w tych kluczowych momentach, ale również osiągnąć oczekiwane zasięgi.

Ponadto TikTok oferuje dwie unikatowe formy wyświetlania reklam o różnym potencjale: zaraz po uruchomieniu aplikacji (Top View) lub w czołowych pozycjach Top Feed, co jest dodatkowym argumentem dla marek, dla których ważnym wskaźnikiem jest widoczność oraz share of voice. Natomiast dla tych, dla których ważne będzie zaangażowanie użytkowników TikTok oferuje stworzenie wyzwania z hastagiem.

Podsumowanie

Finalnie o potencjale TikToka możemy przekonać się zapoznając się z kampaniami czy profilami, które osiągaj zamierzone efekty marketingowe (a nawet więcej!) dzięki przemyślanej strategii, wpisującej się w pełne zrozumienie „czym jest i czym żyje TikTok”. Na Polskim rynku są to między innymi: L'Oréal Paris, McDonalds, Citi Handlowy, Stars from the Stars, Samsung, Spotify oraz Kaufland.

Anna Chehab

SEM & Social Strategist

Mindshare Polska