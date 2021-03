Jakie formaty reklamowe będą najodpowiedniejsze dla e-commerce'ów na YouTube?

YouTube | fot. NordWood Themes | Unsplash

Jak pokazują analizy - średni czas trwania sesji na YouTube to ok. 40 minut. A dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, że jest to druga największa wyszukiwarka na świecie, to pytanie „czy branża e-commerce powinna być obecna na YouTube?” powinniśmy postawić inaczej, a mianowicie „jak branża e-commerce powinna działać za pośrednictwem YouTube?”. Oczywiście nie jest to złota zasada dla wszystkich e-sklepów, bo takiej w marketingu po prostu nie ma. Niemniej, jeśli szukasz jako e-commerce drogi rozwoju lub nowego potencjału Google Ads, to ten artykuł jest dla Ciebie.

Typy reklam

Dla e-commerce najważniejszy jest oczywiście zysk. Tymczasem w pewnych kręgach utarło się powiedzenie: „YouTube nie sprzedaje”. Cóż, można powiedzieć, że i tak, i nie. Tak samo, jak nie każda marka powinna mieć swój kanał na YouTube, tak nie każdy sklep będzie w stanie z sukcesem promować się na tej platformie za pomocą Google Ads. I trzeba to zakomunikować otwarcie. Jednak, jeśli nie podejmiemy próby i solidnie nie przygotujemy się przed startem, to trudno liczyć na zadowalające efekty, niezależnie od tego jaką kampanię uruchomimy.

Konfigurując kampanie wideo w panelu Google Ads, do wyboru mamy obecnie poniższe rodzaje:

Które z nich są rekomendowane dla e-commerce? Poniżej przedstawiam zestawienie formatów i sposobów kierowania reklam, na które trzeba zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, jeśli nastawiamy się na działania sprzedażowe.

Produktowa reklama wideo

Reklama produktowa to rodzaj kampanii wideo na YouTube, która w przeciwieństwie do pozostałych korzysta z feedu produktowego. Każdy z artykułów w reklamie wideo opatrzony jest zdjęciem i ceną, a po kliknięciu jesteśmy przekierowywani na stronę docelową, która zazwyczaj jest kartą tego przedmiotu w sklepie online.

Aby uruchomić ten rodzaj kampanii, najpierw należy skonfigurować usługę Google Merchant Center. Warunkiem koniecznym jest połączenie kont Google Ads oraz GMC. Jednak najważniejszym elementem będzie dla nas plik produktowy (feed). Z niego bowiem „zaciągane” będą informacje o artykułach ze sklepu do reklam. W praktyce wygląda to tak, że podczas odtwarzania filmu na YouTube, pojawia się reklama wideo In-Stream, a obok niej dodatkowe interaktywne elementy – są to właśnie „klikalne” kafelki z produktami, zaciągane z Twojego feedu. Z kreacją można powiązać do 6 artykułów. Możesz, a nawet powinieneś korzystać z filtrów tak, aby wybrać konkretne propozycje z całej oferty. Tym bardziej, jeśli np. przy współpracy z influencerem chcesz promować dany przedmiot, to warto, aby to właśnie on pojawił się obok reklamy.

TrueView zachęcająca do działania (TrueView for Action)

Reklamy TrueView for Action to kolejny format, na który warto zwrócić uwagę. Jej zadaniem jest zachęcenie użytkownika do podjęcia konkretnego działania. Ma ona również na celu przyciągnięcie konsumentów potencjalnie zainteresowanych zakupem. Jako dodatkowe elementy reklamy wideo, pojawiają się w tym przypadku również nagłówek oraz plansza końcowa z przyciskiem zachęcającym do wykonania działania. Należy pamiętać, że przed uruchomieniem tego typu kampanii, należy skonfigurować śledzenie konwersji.

Targetowanie na niestandardowych odbiorców

Kampanie Google Ads umożliwiają precyzyjne dotarcie z informacją o produkcie do grupy docelowej również za pomocą sposobu kierowania reklam. W dolnych segmentach lejka sprzedażowego znajdują się internauci, którzy mają już jakąś intencję zakupową. Aktywnie szukają różnych produktów, co Google potrafi prześledzić i zakwalifikować takie osoby do grupy potencjalnie zainteresowanych zakupem. Tego rodzaju kierowanie w wyszukiwarce można zrealizować np. poprzez stworzenie grupy niestandardowych odbiorców w panelu reklamowym Google Ads. Wówczas otwiera się możliwość kierowania reklam do konsumentów, którzy w ciągu ostatnich dni wpisywali określone słowa kluczowe w wyszukiwarkę. Wystarczy dobrze określić grupę fraz na koncie, aby móc na nie targetować reklamy na YouTube.

Remarketing

Remarketing to dobra opcja zarówno dla e-commerce’ów, w których konsumenci dokonują zakupów cyklicznie, jak i tych, w których produkty są kupowane okazjonalnie. Niezależnie od rodzaju e-sklepu, który prowadzisz, warto przemyśleć ten pomysł. Docierając do osób, które były na Twojej stronie, ale nie dokonały zakupu, można powiedzieć, że jesteś w połowie drogi do sukcesu. Być może użytkownik nie miał czasu lub warunków do tego, by od razu skonwertować? A może zwyczajnie nie był jeszcze przekonany do tego, co sprzedajesz? Spróbuj stworzyć angażujące wideo dobrej jakości, aby internauta przeszedł na stronę, dokonał zakupu i stał się Twoim klientem.

Anita Pruchniak

SEM Specialist

DevaGroup