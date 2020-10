Jakie funkcjonalności Google mogą wykorzystać lokalne biznesy?

Google | fot. Greg Bulla | Unsplash

Google jako dominująca wyszukiwarka jest naturalnym miejscem, gdzie potencjalni klienci rozpoczynają swoją ścieżkę zakupową. Firma, dbając o swoją pozycję i jednocześnie zachęcając do korzystania z jej produktów, oferuje wiele narzędzi, z których mogą korzystać lokalne biznesy. Warto je wykorzystać do promocji firmy, ale też do wspierania oraz upraszczania działań w przedsiębiorstwie.

Wizytówka Google Moja Firma

Google Moja Firma to łatwe w obsłudze narzędzie przeznaczone do zarządzania wizerunkiem firmy w wynikach wyszukiwania oraz w Mapach Google.

Już w 2014 roku Google przeprowadził badania, z których wynika, że firmy, które posiadają zweryfikowane informacje w narzędziu Google Moja Firma, są dwa razy częściej uważane przez potencjalnych klientów za godne zaufania. Dla lokalnego biznesu to właściwie jeden z podstawowych kroków w działaniach promocyjnych. Google umieszcza wizytówkę firmy w lokalnej wyszukiwarce i swoich mapach, dzięki czemu osoba, która jest w okolicy danej firmy i akurat szuka usługi, którą oferuje, otrzyma informację, że może skorzystać z jej oferty.

Google Moja Firma jest także świetnym sposobem na uzupełnienie działań pozycjonowania w organicznych wynikach wyszukiwania. Dzięki wizytówce klienci mogą łatwiej dotrzeć do siedziby i zdobyć dodatkowe informacje. Warto przy tym pamiętać, że zazwyczaj takie wizytówki pojawiają się nad wynikami organicznymi.

Wizytówka Google Moja Firma pozwala zwiększać rozpoznawalność firmy i dotrzeć do większego grona klientów. Potencjalny klient będzie mógł poznać adres firmy, telefon, godziny otwarcia, adres strony internetowej.

Wizytówki Google są doskonałą pomocą dla klientom, którzy mogą:

wejść na stronę internetową firmy,

sprawdzić adres lokalnej usługi oraz trasę dojazdu,

przesłać informację o lokalizacji firmy innym użytkownikom,

przeczytać opinie o firmie, jej produktach czy usługach i wystawić własną,

zadać pytanie, które trafi do skrzynki mailowej,

automatycznie połączyć się z numerem telefonu,

obejrzeć zdjęcia umieszczone w wizytówce i dodać własne.

W takiej wizytówce wato podawać jak najwięcej informacji. Jeśli firma nie posiada swojej strony internetowej, może podać link do swojego profilu w mediach społecznościowych. Ciekawym rozwiązaniem jest również możliwość utworzenia własnej strony z podanych informacji w Google Moja Firma.

Ponieważ internauci przed dokonaniem zakupu często zapoznają się z opiniami o danej firmie i jej ofercie, warto zadbać o to, aby klienci wystawiali opinie i przyznawali jej oceny. Dzięki temu wizytówka zyska na atrakcyjności wizualnej (pojawią się obok niej charakterystyczne, kolorowe gwiazdki), ale przede wszystkim wzrośnie wiarygodność marki. Wysoka ocena klientów zachęci nowych do skorzystania z oferowanych usług.

Mapy Google

Lokalne biznesy, które mają swoje stacjonarne siedziby, powinny zadbać również o to, aby umieścić przedsiębiorstwo w Mapach Google. To doskonała okazja do promocji dla firm, których strona internetowa nie jest wystarczająco atrakcyjna i prawidłowo zoptymalizowana.

Warto pamiętać, że na świecie miliony użytkowników korzystają każdego dnia z Google Maps. Z powodu zasięgu mnóstwo firm dodaje tu własne wizytówki, które dzięki wyświetleniom w Google Maps pozwalają się znaleźć potencjalnym klientom.

Przy dodawaniu firmy może się okazać, że widnieje już ona w Mapach Google i pokazuje się w lokalnym panelu w wynikach wyszukiwania. To oznacza, że mogła zostać dodana przez innego użytkownika lub przez Google na podstawie innych informacji o firmie, które są w internecie. Aby zarządzać tym profilem, należy zgłosić prawo do jego własności.

Ciekawą opcją jest również wirtualny spacer dodany do wizytówki. W dobie pandemii to doskonały sposób na pokazanie firmy. Po kliknięciu w „Dodaj wirtualny spacer” pojawia się lista rekomendowanych fotografów, którzy mogą go przygotować. Jeśli firma ma poprawnie wykonane (zgodnie z wytycznymi Google Street View) zdjęcia sferyczne, które można ułożyć w taki spacer, to może je opublikować i potem powiązać z wizytówką w aplikacji Google Street View.

Kody promocyjne Google Ads

Wiele lokalnych firm rozpoczynających swoją działalność mają świetne pomysły na produkt, który chcą sprzedawać lub na usługę, którą chcą świadczyć, ale nie posiadają jeszcze ani bazy klientów, którym mogliby je zaoferować.

Google, wychodząc naprzeciw takim firmom i chcąc pozyskać dla siebie nowego klienta, oferuje im dodatkowy budżet na start, czyli pewną kwotę przeznaczoną na pierwszą kampanię reklamową. Dostępne kupony mają wartość 200 lub 350 zł.

Aby skorzystać z zaproponowanego przez Google kuponu, należy przeznaczyć na budżet reklamowy określoną pulę z własnych środków. Google sam przekazuje kupony nowym reklamodawcom. Kody promocyjne (zwane też kuponami) dodają do konta reklamodawcy bezpłatną kwotę na reklamę. Warunkiem jest posiadanie nowego konta Google AdWords, które nie jest starsze niż 14 dni.

Prowadzenie kampanii

Prowadząc kampanię Google Ads firma nie ma bariery wejścia, zatem nawet lokalne przedsiębiorstwo z niewielkim budżetem może ją prowadzić. Działania można uruchomić i zatrzymać w czasie rzeczywistym. Przy większych możliwościach budżetowych kampanię można intensyfikować, a w razie potrzeby zatrzymać. Ważne jest to, że płaci się tylko za kliknięcie w reklamę, co jest bardzo efektywnym sposobem zarządzania budżetem promocyjnym.

Jeśli firma chce reklamować lokalny asortyment produktów, warto użyć kampanii produktowych. Dzięki nim może poinformować klientów, którzy poszukują konkretnych produktów, że są one aktualnie dostępne w sklepie i w ten sposób zachęcić ich do odwiedzania punktu sprzedaży.

Natomiast jeśli reklamy danej firmy mają skłonić klientów do kontaktu telefonicznego (składanie zamówień, umawianie spotkań), wówczas oferowane przez Google Ads rozszerzenia polaczeń znacznie ułatwią to zadanie. Gdy rozszerzenie połączeń wyświetla się z reklamą, użytkownik korzystający z urządzenia mobilnego zobaczy klikalny przycisk „Zadzwoń”, dzięki czemu może natychmiast wykonać połączenie. Można również stworzyć dedykowaną kampanię, której celem będzie skłonienie klientów do połączenia telefonicznego. W takiej sytuacji stawki będą określane nie na podstawie kliknięć, ale liczby wykonanych połączeń.

Geotargetowanie

Google Ads przenosi klasyczne działania biznesowe do internetu. Dzięki narzędziom internetowej reklamy lokalnej znajdujący się w okolicy klienci, którzy szukają usług lub produktów oferowanych przez daną firmę, będą w stanie łatwo do niej trafić. Dlatego tworząc lokalną kampanię marketingową, pamiętajmy o tym, co najważniejsze w reklamie lokalnej, czyli o lokalizacji.

Firma działająca na lokalnym runku może skorzystać z kierowania swoich reklam na użytkowników znajdujących się w lokalizacjach geograficznych, w których działa lub na osoby zainteresowane tymi lokalizacjami. Można zdecydować, by reklamy wyświetlały się osobom w ich lokalizacji fizycznej, lokalizacji interesującej użytkownika lub obydwu jednocześnie. Dzięki kierowaniu na lokalizację reklamy są wyświetlane odpowiednim osobom, co sprzyja zwiększeniu ich skuteczności.

Lokalizacja jest określna m.in. na podstawie adresu IP, co pozwala wyodrębnić grupę użytkowników korzystających z komputera w danym regionie i skierować do nich reklamę lub wykluczyć jakąś grupę internautów z kampanii reklamowej, oraz danych udostępnianych przez użytkownika smartfonu przy wykorzystaniu GPS czy wi-fi.

Używając kierowania na lokalizację, firma może samodzielnie wybrać, jaki obszar jest dla niej rynkiem lokalnym – czy to będzie cały kraj czy wybrane ulice z kodem pocztowym. W tym właśnie rejonie użytkownikom będą pokazywane jej reklamy. Dzięki precyzyjnemu ustawieniu parametrów przedsiębiorstwo może reklamować się w internecie na lokalnym rynku.

Jeśli firma chce się reklamować w różnych lokalizacjach, sposób wyświetlania reklam można ustawić dla każdej z nich indywidualnie. Warto skorzystać z pomiaru skuteczności reklam, aby przekonać się, jak reklamy radzą sobie w różnych lokalizacjach, które z nich osiągają zamierzony cel, a które należy poprawić. Dzięki temu firma może podjąć decyzję, które reklamy warto wyświetlać w danych lokalizacjach, aby mieć najlepsze wyniki. Możliwe jest też wykluczenia reklam w wybranych lokalizacjach, gdy okaże się to nieefektywne.

Jeśli reklamodawcy korzystają z Google Moja Firma, mają mapkę, która pokaże potencjalnym klientom trasę dojazdu do firmy. To z kolei pozwoli na kierowanie reklam do użytkowników znajdujących się w wyznaczonym przez firmę obszarze wokół niej. Aby skutecznie dotrzeć do osób zainteresowanych oferowanym asortymentem, którzy są blisko sklepu, można odpowiednio podnieść stawki za reklamy, skupiając się na mniejszym zasięgu geograficznym, np. jeden kilometr wokół niego.

Dzięki geotargetowaniu firma może dotrzeć do klientów praktycznie w czasie rzeczywistym, odpowiadając na ich potrzeby w danej chwili. To pozwala na zawężenie grona odbiorców, ale też przyczynia się do zwiększenia prawdopodobieństwa konwersji.

Jeśli firma ma wizytówkę Google Moja Firma powiązana z kontem Google Ads, może otrzymywać informacje, że dany użytkownik pod wpływem reklamy pojawił się fizycznie w danej lokalizacji (bez jego danych osobowych oczywiście). To pozwoli na personalizację przekazu i zwiększenie skoczności dotarcia oferty do zainteresowanego nią klienta. Ponadto łącząc konta Google Moja Firma z Google Ads, możemy także realizować reklamę w Mapach Google.

Smart Campaign

W mniejszych lokalnych firmach właściciele oraz pracownicy mają wiele codziennych obowiązków i brakuje im czasu na doskonalenie reklam online. Wówczas warto skorzystać ze Smart Campaign (wcześniej AdWords Express). Jest to w pełni zautomatyzowana platforma, która sama zarządza reklamami. Wystarczy przygotować reklamę opisującą daną firmę, wybrać słowa kluczowe, na które chcemy kierować reklamę, oraz ustawić budżet. Reklama będzie automatycznie wyświetlana potencjalnym klientom w wyszukiwarce Google, Mapach Google, YouTube, Gmailu i witrynach partnerów Google.

Platforma pozwala również na promowanie różnych aspektów działania firmy. Można utworzyć wiele kampanii inteligentnych i określić różne słowa kluczowe i budżety dla każdej z nich. Można przygotować ogólną kampanię dotyczącą specyfiki firmy, np. „piekarnia”, ale też utworzyć dodatkową kampanię dla „ciast weselnych”. Każda z nich może mieć inny zestaw słów kluczowych, różne budżety i kierowanie oraz zawierać wiele reklam.

Testy działania witryny

Coraz więcej osób korzysta z internetu za pomocą urządzeń mobilnych. Dlatego tak ważne jest, aby witryna danej firmy była zoptymalizowana pod względem obsługi na takich urządzeniach. Jeśli przedsiębiorstwo nie jest pewne, czy jego strona jest przyjazna dla urządzeń mobilnych, może wykonać test na stronie https://search.google.com/test/mobile-friendly. Wystarczy wpisać adres URL strony i sprawdzić, jaki wynik uzyska. W przypadku informacji o problemach, warto skorzystać z pomocy specjalistów i wyeliminować błędy.

Kolejnym elementem, który warto sprawdzić, jest szybkość wczytywania stron (ang. page speed). Jest to jeden z głównych czynników rankingowych Google. Warto więc skorzystać z Google PageSpeed Insights, aby mieć pewność, że klienci nie opuszczą witryny z powodu długiego czasu jej ładowania.

Oczywiście jest jeszcze wiele produktów Google, które mogą być pomocne w prowadzeniu lokalnego biznesu, w tym m.in. działań organizacyjno-biurowych. Firmy mogą wykorzystywać Hangouts do prowadzenia spotkań online, pracować na arkuszach Google Sheets do analizy wyników (z opcją udostępniania ich wybranym pracownikom w trybie poglądu lub edycji) czy zbudować spersonalizowane adresy e-mail we własnej domenie na Gmail.

Narzędzia oferowane przez Google są doskonałym rozwiązaniem dla lokalnych firm. Większość z nich to bezpłatne rozwiązania, z których można korzystać w każdej chwili, z każdego urządzenia i w każdym miejscu na świecie. To z jednej strony znacznie ułatwia pracę, a z drugiej - pozwala na lepszą optymalizację prowadzonych działań promocyjnych.

Maciej Kapuściński

Traffic & Webdevelopment Director

Result Media