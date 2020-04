Jakie produkty kupujemy w czasach koronawirusa?

jednorazowe rękawiczki | fot. Nathan Dumlao | Unsplash

Firma analityczna Stackline przeanalizowała sprzedaż e-commerce w USA i sporządziła listę najszybciej rosnących i tracących kategorii e-commerce w marcu z 2020 w porównania do marca zeszłego roku. Jak zmieniło się nawyki konsumentów w czasach pandemii?

Z analizy wynika, że konsumenci biorą sprawy w swoje ręce. Oprócz jednorazowych rękawiczek, leków i żywności, ogromne wzrosty zaliczają... maszyny do wypieku chleba i przyrządy do ćwiczeń. Ze względu na zamknięcie wielu szkół na całym świecie, zapytania o nauczanie domowe i wyposażenie szkół również odnotowują ogromne wzrosty, co jest dobrą wiadomością dla sprzedawców detalicznych dostarczających sprzęt edukacyjny B2C. Dołują natomiast wszelkie produkty wpadające do kategorii "turystyka", na co bezpośredni wpływ ma bezprecedensowa fala odwołań imprez i wstrzymanie planów wyjazdowych.

Nawyki konsumentów, które w ciągu miesiąca zmieniły się o 180 stopni nielicznym markom przyniosą profity, ale wielu pogrzebią przedwcześnie, i tak jak zwykle, na trendzie zyskają najwięksi. Amazon już teraz ogłosił, że nie jest w stanie nadążyć za popytem i dostawy przedmiotów "nieistotnych" zostaną w najlepszym razie opóźnione.

Pytanie, czy ta zmiana w zachowaniach konsumentów ustabilizuje się po spłaszczeniu krzywej zachorowań, pozostaje otwarte. Pewnym jest jednak, że w ślad za - ogólnie - niższą skłonnością do wydawania pieniędzy, reklamodawcy będą też uważniej oglądali każdą złotówkę wydawaną na marketing. Wzrośnie zatem potrzeba szukania efektywnych i inteligentnych rozwiązań, co dla marketerów będzie oznaczało konieczność przedefiniowania swoich strategii. O czym powinni pamiętać?

Efektywność w PPC

Podstawą, w krótkim terminie, jest ograniczenie wszystkich niepotrzebnych wydatków, co w przypadku reklam PPC oznacza wnikliwsze zarządzanie efektywnością na różnych kontach. Marketerzy powinni dokonać przeglądu wszystkich kampanii, by wyciąć słowa kluczowe o niższych lub nierokujących współczynnikach konwersji. Należy to jednak robić rozważnie, pamiętając, że wstrzymywanie kampanii i rozpoczynanie jej od nowa może wiązać się wyższym CPC. Algorytmy będą bowiem musiały "uczyć" się od nowa. Ważne! To, co dla jednych może być stratą, inni mogą jednak wykorzystać: jeśli część uczestników aukcji wstrzyma swoje aktywności, reszta będzie mogła "obstawiać" wartościowe słowa kluczowe taniej.

SEO musi trwać

SEO, które w odróżnieniu od PPC, jest procesem, które nie da się włączać i wyłączać, powinno być traktowane ze zwiększoną uwagą. Google bardziej niż kiedykolwiek będzie zwracało uwagę na adekwatność dostarczanych wyników, więc zignorowanie np. jakościowego contentu może się w perspektywie długoterminowej bardzo zemścić.

Google will not suspend updates during the coronavirus because now more than ever we need accurate information - Hangout with @methode — Mark Traphagen (@marktraphagen) March 17, 2020

Social media powinny działać z wyczuciem

Nie warto również lekceważyć mediów społecznościowych. Konsumenci, zamknięci w domach, spędzają na Facebooku, Twitterze i Instagramie, sporo czasu, a temat koronawirusa, który napędzał wzrosty głównie na Twitterze, powoli się wyczerpuje. Marki powinny to wykorzystać, ale muszą działać z wyczuciem. Jak? To dobry czas, aby postawić na wartościowe i użyteczne treści. Dowiedz się, jak możesz pomóc swoim klientom i konsumentom, i udostępniaj taki content, który może być dla nich przydatny; pomagaj ludziom łączyć się, zarówno lokalnie, jak i globalnie i bądź dostępny. Jeśli możesz, zaangażuj się w inicjatywy społeczne, które mają na celu złagodzenie skutków epidemii. Co ważne, nie próbuj działać wizerunkowo, a tym bardziej na nich zarabiać.