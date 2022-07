Jakie rzeczy gubimy w Uberze? Opublikowano Lost&Found Index 2022

uber, telefon, smartfon, fot. freestocks-photos, pixabay

Klucze, portfele oraz słuchawki to najczęstsze zguby pozostawione po zakończeniu przejazdu, ale nie jedyne. Okazuje się, że na tylnym siedzeniu zostawiamy też bardziej osobliwe przedmioty, takie jak młotek do schabowych, garnek czy czteropak. Uber publikuje raport Lost&Found Index 2022, czyli informacje o tym co i kiedy gubimy podczas przejazdów.

Rzeczy których nie da się zapomnieć?

Każdemu z pewnością zdarzyło zostawić się coś w aucie, u znajomego lub na imprezie. Takie rzeczy jak klucze czy portfele mają skłonności do tego by niespodziewanie i bezszelestnie wyślizgiwać się z kieszeni w najmniej oczekiwanym momencie. Użytkownikom Ubera zdarza się jednak gubić nie tylko przedmioty codziennego użytku, ale także takie, o których wydawałoby się, że nie da się zapomnieć. Jak bowiem wytłumaczyć pozostawienie na siedzeniu kosy do żywopłotu czy — na szczęście tylko pluszowego — rudego kotka? W ramach corocznego raportu Lost & Found Index, eksperci Uber prześwietlili nasze tendencje do gubienia.

Co pozostawiają Polacy?

Wśród przedmiotów, które najczęściej pozostawiamy po podróży, standardowo znajdują się telefony, klucze, portfele oraz plecaki i torebki. W okresie zimowym często są to też czapki, szaliki oraz rękawiczki. Niemniej, wśród niecodziennych artykułów możemy znaleźć:

· Zabawkowy samochodzik

· Czerwone koło od zabawkowego samochodzika

· Zestaw kieliszków do szampana

· Obrączkę

· Ręcznie robiony młotek do schabowych

· Aparat słuchowy

· Torba zakupowa z jagnięciną

· Garnek

· Szampan

· Kontroler do konsoli

· Torba prezentowa ze szklankami do whiskey i maszynkami do golenia

Wśród niecodziennych zgłoszeń zdarzyło się również jedno dotyczące zgubionego... męża, który najwyraźniej zapomniał wysiąść.

Co ciekawe, zdarza się również, że pasażerowie przypadkowo zabierają przedmioty należące do kierowców. Wśród zgłoszeń znalazły się prośby o kontakt do kierującego, aby zwrócić mu omyłkowo zabrane artykuły czyszczące do samochodu lub siatkę z lunchem.

Najbardziej zapominalskie miasta w Polsce

Wśród najbardziej zapominalskich miast są:

1. Warszawa

2. Poznań

3. Wrocław

4. Trójmiasto

5. Kraków

6. Śląsk

7. Łódź

8. Lublin

9. Szczecin

Najwięcej zapytań o zagubione rzeczy zdarza się w weekendy, w godzinach między 8:00 a 11:00 rano. Rekordowym dniem pod kątem liczby zgłoszeń w zeszłym roku był 18 grudnia.

Zguby na świecie

Globalnie, najczęściej pozostawiamy po przejeździe kluczyki do aut takich marek jak Toyota, Honda, BMW lub Jeep. Wśród marek odzieżowych prym wiodą Nike, Louis Vuitton i Gucci, a wśród elektroniki, urządzenia Samsung oraz Apple.

Okazuje się, że istnieje także związek między dniem tygodnia a zastawionymi przedmiotami:

· W poniedziałek najczęściej gubimy ładowarki oraz okulary

· We wtorki, są tą artykuły dziecięce, takie jak smoczki, mleko oraz wózki

· Środy są dniem gubienia paszportów oraz książek

· W czwartki szczególnie warto pilnować swoich komputerów oraz zakupów

· Piątek jest dniem kiedy pozostawiamy gotówkę oraz saszetki na biodra zwane potocznie "nerkami"

· W sobotę najczęściej staramy się odzyskać dowody osobiste, klucze oraz odzież

· Z kolei w niedzielę zgłaszamy się po telefony, biżuterię, oraz portfele.

Odzyskanie zgubionego telefonu

Pozostawienie przedmiotów po zakończonym przejeździe może być stresujące. Na szczęście najprostszym sposobem na ich odzyskanie jest kontakt z kierowcą pojazdu. W przypadku zgubienia telefonu, z aplikacji można skorzystać za pośrednictwem komputera:

1. Wejdź w zakładkę "Twoje przejazdy" i wybierz przejazd, po którym zostawiłeś w aucie swoją własność;

2. Wybierz opcję "Zgubiony przedmiot";

3. Przejdź do zakładki "Kontakt z kierowcą w sprawie zagubionego przedmiotu";

4. Przewiń stronę na sam dół i wpisz numer kontaktowy, pod którym można się z Tobą skontaktować, a następnie kliknij "Prześlij";

5. Odbierz połączenie telefoniczne bezpośrednio od kierowcy;

6. Potwierdź z kierowcą czas i miejsce odbioru przedmiotu, jeśli ten go wcześniej znalazł;

Zarówno podczas próby kontaktu z kierowcą, jak i w przypadku zostawienia swojego numer, połączenia będą anonimizowane - ani kierowca ani pasażer nie zobaczą swoich prawdziwych numerów telefonu.

