Jasno o finansach. Santander Consumer Bank ruszył z kampanią edukacyjną

edukacja finansowa, fot. Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank rozpoczął kampanię edukacyjną kierowaną do różnych pokoleń Polaków. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie społeczeństwa do poszerzania swojej wiedzy o finansach. Działania zorientowane są na trzech kategoriach tematycznych, od edukacji finansowej dzieci i rodziców, przez zarządzanie domowym budżetem, po finanse na emeryturze. W ramach kampanii bank uruchomił specjalną witrynę #JasnoOFinansach, gdzie zainteresowani będą mogli zapoznać się z przygotowanym przez niego raportem „Czy pandemia zmieniła podejście Polaków do świadomości finansowej?”, wystąpieniami video znanych ekspertów oraz e-bookiem edukacyjnym.

W ramach kampanii edukacyjnej Santander Consumer Bank poruszy tematy związane m.in. z planowaniem i umiejętnym zarządzaniem domowym budżetem, oszczędzaniem na emeryturze i cyberbezpieczeństwem. Ruszyła również specjalna witryna #JasnoOFinansach. Zainteresowani pogłębianiem swojej wiedzy na temat finansów znajdą tam wszystkie materiały, które im w tym pomogą. Strona jest podzielona na kilka sekcji, tak aby każdy mógł trafić na interesujące go materiały. Nie zabraknie tam raportu sprawdzającego wiedzę Polaków z zakresu ekonomii oraz ich podejście do planowania wydatków i finansowej edukacji dzieci, e-booka zawierającego treści atrakcyjne dla różnych odbiorców oraz nagrań video powstałych we współpracy z ekspertami rynkowymi. Kampania będzie prowadzona również w mediach i na portalach społecznościowych banku.

- Naszym zdaniem nigdy nie jest za późno, ani za wcześnie na edukację finansową. Dlatego swoje działania kierujemy m.in. do dzieci i seniorów. Z badania banku na podstawie, którego powstał raport specjalny „Czy pandemia zmieniła podejście Polaków do świadomości finansowej?” wynika, że wielu dorosłych ma problem nie tylko ze zdefiniowaniem, ale nawet rozróżnianiem podstawowych pojęć ekonomicznych. Do tego 47 proc. Polaków nie posiada żadnych oszczędności, a 35 proc. nie planuje domowego budżetu. Chcemy to zmienić i zachęcić społeczeństwo do świadomego zarządzania swoimi finansami niezależnie od wieku. Z tego powodu, i zdając sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach wiedzę czerpiemy głównie z internetu, zdecydowaliśmy się na uruchomienie kampanii edukacyjnej w sieci – komentuje Magdalena Grzelak, Rzecznik Prasowy z Santander Consumer Banku.

O prowadzonej akcji Santander Consumer Bank będzie informował również w swoich oddziałach. Odwiedzając wybraną placówkę, klienci znajdą w niej plakaty na temat kampanii. Natomiast na biurkach doradców zostaną umieszczone naklejki z kodem QR, dzięki którym każdy będzie mógł wejść na stronę #JasnoOFinansach i zapoznać się z obecnymi tam materiałami.

Agencje social media - ebook z rankingiem trendów. Pobierz w pdf