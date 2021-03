Jay-Z sprzedaje większość udziałów Tidala firmie Jack Dorsey's Square

Współzałożyciel Twittera, za 297 milionów dolarów przejął kontrolę nad serwisem, ale Beyoncé, Madonna, Rihanna i inni współwłaściciele zachowują swoje udziały. Jay-Z dołączy natomiast do rady dyrektorów Square.

To już druga transakcja rapera po tym, jak sprzedał połowę swojej firmy Armand de Brignac firmie produkującej towary luksusowe. Chociaż warunki umowy nie zostały ujawnione, marka została wyceniona na 630 milionów dolarów przez Forbes.

Dlaczego jednak zdecydował się również pozbyć Tidala? A co ważniejsze, dlaczego sprzedał go firmie Square, oferującej usługi finansowe, a nie choćby Twitterowi, który w ostatnim czasie mocno rozszerza portfolio?

Jack Dorsey tłumaczy to dość enigmatycznie:

It comes down to a simple idea: finding new ways for artists to support their work. New ideas are found at the intersections, and we believe there’s a compelling one between music and the economy. Making the economy work for artists is similar to what Square has done for sellers.