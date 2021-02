Jurajska zmienia wizerunek. Sprawdzamy, czym się wyróżnia

butelka, woda mineralna, fot. congerdesign, pixabay

Należąca do grupy Grupy Hortex, firma Jurajska, zmienia wizerunek marki. Celem było stworzenie nowoczesnego i atrakcyjnego wyglądu marki Jurajska, zaakcentowanie optymalnej dla organizmu człowieka mineralizacji wody oraz podkreślenie jej pochodzenia z Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Nowe opakowanie

Niewątpliwą rewolucją jest zmiana opakowania. Bazując na rodowodzie Jurajskiej przygotowano innowacyjne podejście do kształtu butelki, brandingu oraz etykiety. Nowe logo ewoluowało do bardziej nowoczesnego, a zastosowana typografia jest prostsza i silniejsza. Zmianie uległa także cała etykieta z wyraźnie zaakcentowanym amonitem, który jest śladem prehistorycznej przeszłości, odciśniętym w skałach Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Sama etykieta przypomina krystalicznie czysty rezerwuar wody, zamkniętej pomiędzy skałami. Na butelce zastosowano też specjalne żłobienia – strukturalne zdobienie kryształami skalnymi, co sprawia, że butelka uzyskała oryginalny wygląd i efekt 3D.

Atrybuty Jurajskiej

Największym walorem i wyróżnikiem wody mineralnej Jurajska jest jej pochodzenie – wydobywana jest z głębi Jury Krakowsko-Częstochowskiej z wodonośnych pokładów, przykrytych nieprzepuszczalną warstwą iłów, dolomitów oraz wapieni i dzięki temu jest wolna od wszelkich zanieczyszczeń, pierwotnie czysta. Przez ponad 10 tysięcy lat natura tworzyła unikalny skład mineralny, dobierając proporcje wapnia do magnezu tak, aby były optymalnie przyswajane przez organizm człowieka.

Woda Jurajska należy do wód średniozmineralizowanych o niskiej zawartości sodu (ogólna mineralizacja wynosi 519 mg/l). Jej zrównoważony skład obejmuje zawartość jonów: wapnia, magnezu, sodu, chlorków, siarczanów, żelaza, fluorków, jodków oraz wodorowęglanów, co decyduje o jej wysokich walorach smakowych. Proporcja wapnia do magnezu 2:1 – taka sama jak w organizmie człowieka, sprawia, że jest idealna do codziennego spożycia dla każdego, bez względu na wiek. Sposób wydobycia i butelkowania spełnia najwyższe normy jakościowe, gwarantując jej krystaliczną czystość oraz spełniając normy zdrowotne i sanitarne, co sprawia, że pierwszy kontakt z otoczeniem woda Jurajska ma dopiero w momencie otwierania butelki przez konsumenta.

Źródło: Jurajska, Hortex

Jurajska dostępna jest w butelkach typu PET o pojemnościach 0,33l, 0,5l, 0,7l, 1l oraz 1,5l w wariantach niegazowana, lekko gazowana i gazowana. Można ją kupić również w butelkach szklanych zwrotnych o pojemności 0,33l i 1l.

Redesign obejmuje także całą linię wód smakowych Jurajska (niegazowanych i gazowanych) z niską zawartością cukru, w opakowaniach 0,5 l oraz 1,5 l.

Prace związane ze zmianą wizerunku, brandingiem i pozycjonowaniem zostały przeprowadzone z firmą Brand Consulting Touchideas.