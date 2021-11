Kalendarz adwentowy w Kauflandzie pomoże Polskiej Akcji Humanitarnej

prezenty, choinka, fot. Pexels, pixabay

W okresie przedświątecznych przygotowań warto na chwilę zatrzymać się i pomyśleć o osobach potrzebujących, dla których grudzień jest czasem pełnym szczególnych trosk i wyzwań. Pomóc można czasem w prosty sposób, np. przy okazji codziennych zakupów. Już po raz trzeci w sklepach sieci Kaufland klienci mogą znaleźć specjalny Charytatywny Kalendarz Adwentowy. Część dochodu z jego sprzedaży wesprze Polską Akcję Humanitarną.

Prezent i pomoc

Klienci mogą włączyć się w akcję, kupując w sklepach Kaufland Charytatywny Kalendarz Adwentowy. Złotówka ze sprzedaży każdego kalendarza zostanie przekazana na działania PAH – pomoże więc osobom, które zostały poszkodowane w wyniku klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych. Kalendarz nie tylko pozwoli wesprzeć potrzebujących, ale będzie również idealnym podarunkiem dla najmłodszych z okazji nadchodzących mikołajek.

- Z roku na rok obserwujemy, że klienci coraz chętniej angażują się w akcje, dzięki którym mogą wesprzeć potrzebujących. W myśl naszego hasła „Zróbmy to razem” staramy się stwarzać im okazje do pomocy przy okazji codziennych zakupów. Dzięki poprzednim edycjom kalendarza przekazaliśmy Polskiej Akcji Humanitarnej 100 tys. zł. Wierzymy, że w tym roku zaangażowanie klientów będzie równie wysokie – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Potrzeba pomagania

Badania pokazują, że Polacy mają potrzebę pomagania. Aż 73% uważa, że trzeba być wrażliwym i gotowym do pomocy innym ludziom. Odsetek osób chętnych do niesienia pomocy jest najwyższy od 2002 roku, a tego podejścia nie zmieniła również pandemia.

Akcja Listy do Św. Mikołaja

Charytatywny Kalendarz Adwentowy to tylko jedno z przykładowych działań, jakie Kaufland podejmuje, aby pomóc potrzebującym w okresie przedświątecznym. Już po raz szósty pracownicy sieci wzięli udział w akcji List do Św. Mikołaja. W tym roku do pomocy zgłosiło się ponad 270 pracowników z marketów, logistyki i centrali. Pracownicy przygotowali świąteczne paczki dla podopiecznych Fundacji Serca Dla Maluszka oraz Domu Pomocy Społecznej Samarytanin, spełniając tym samym marzenia opisane w listach.

- Regularnie organizujemy i angażujemy się w akcje charytatywne, zachęcając naszych klientów i pracowników do wspólnego działania. W tym roku po raz kolejny wspieramy również Szlachetną Paczkę razem z WKS Śląsk Wrocław – podsumowuje Maja Szewczyk.