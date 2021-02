Kamil Grosicki został ambasadorem marki Dobroplast

Kamil Grosicki podpisał trzyletni kontrakt z firmą Dobroplast i został oficjalnym ambasadorem marki ze Starego Laskowca. Wkrótce „Grosik” pojawi się w komunikacji marketingowej marki. Dotyczyć to będzie m.in. jej aktywności w mediach społecznościowych oraz szeregu wydarzeń z udziałem piłkarza.

W ostatnich tygodniach media nie ustają w spekulacjach, czy 80-krotny reprezentant Polski zmieni klubowe barwy i podpisze kontrakt z Legią Warszawa. Zastanawiają się również, czy ewentualny transfer będzie wyglądał tak jak w ostatnich latach i zostanie przeprowadzony na kilka godzin lub nawet minut przed zamknięciem zimowego okienka transferowego, które w polskiej Ekstraklasie trwa w tym roku do 24 lutego.

Mimo wymienionych powyżej wydarzeń, piłkarz zdecydował się na inny transfer, stając się ambasadorem firmy Dobroplast, producenta okien i drzwi ze Starego Laskowca. Już wkrótce piłkarz pojawi się w komunikacji marketingowej marki, a trzyletni kontrakt obejmuje również partnerstwo w ramach mediów społecznościowych oraz szereg wydarzeń z udziałem popularnego „Grosika”.

Kamil Grosicki jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy. Wielokrotny reprezentant Polski, aktualnie występuje w barwach angielskiego klubu West Bromwich Albion. Dzięki olbrzymiej determinacji i ogromnej pracy, spełnił swoje marzenia z dzieciństwa – już jako młody chłopak kibicował bowiem drużynom Premier League i marzył, że zagra kiedyś na angielskich boiskach. Spełnia się również jako mąż i ojciec i podkreśla, że w jego życiu liczy się przede wszystkim rodzina.

– Tym razem nie musiałem czekać do końca okienka, bo na stole pojawiła się naprawdę atrakcyjna oferta. Dobroplast zaprezentował się jako firma godna zaufania, czego dowodzi z resztą jej ugruntowana i silna pozycja na rynku. Cieszę się również, że znów będę miał pretekst, by częściej gościć w podlaskich stronach. To dla mnie wyjątkowe miejsce, które darzę ogromnym sentymentem – mówi Kamil Grosicki.

Dobroplast powstała w 2000 roku, kiedy uruchomiła nowoczesną fabrykę okien i drzwi w Starym Laskowcu koło Zambrowa. Dziś zatrudnia blisko 1,5 tys. pracowników i jest wiodącym producentem okien i drzwi wejściowych w Polsce oraz jednym z głównych przedsiębiorstw tej branży w Europie.

– W naszej firmie od samego początku jesteśmy blisko sportu i aktywnie wspieramy sportowe pasje naszych pracowników. Wybór Kamila na ambasadora marki nie wynika jednak wyłącznie z naszego zamiłowania do piłki nożnej. Na co dzień pracujemy w zupełnie różnych branżach, ale łączy nas wiele wspólnych wartości, takich jak determinacja i wytrwałe dążenie do celu. Podobnie jak Kamil wciąż doskonalimy swoje umiejętności i tak jak on swoimi golami uszczęśliwia kibiców, tak my staramy się maksymalnie zadowolić naszych klientów, oferując im najwyższej jakości produkty. „Grosik” to wspaniały sportowiec i świetny człowiek, a przed nami kilka lat znakomitej współpracy – podkreśla Grzegorz Kowalski, prezes zarządu w firmie Dobroplast.