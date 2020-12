Kampania świąteczna Media Markt. Marka pierwszy raz wykorzystała nowe hasło reklamowe

kampania świąteczna, święta, fot. MediaMarkt

Na trzy tygodnie przed Bożym Narodzeniem do mediów trafiła nowa kampania MediaMarkt. Wykorzystuje ona symbol litery „M”, łącząc prostotę przekazu z intrygującą tajemniczością. Hasło kampanii „Spełniamy Twoje marzenia” nawiązuje do pozytywnych emocji, towarzyszących nam podczas świąt i szerokich możliwości, jakie dają nowoczesne technologie. W tegorocznej świątecznej kampanii po raz pierwszy wykorzystany jest również claim „MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie”.

Świąteczna kampania MediaMarkt wystartowała na początku grudnia i objęła wszystkie kanały komunikacji. Działania rozpoczęły się jako teaser w mediach społecznościowych. MediaMarkt zaangażował do współpracy znanych influencerów, którzy otrzymali paczki zawierające tajemniczą literę „M”. Symbolizuje ona dziecięcą radość z magii świąt i wymarzony prezent, wyczekiwany od dawna. Tak też opisywali ją podekscytowani influencerzy – jakby była najnowszym tabletem czy smartwatchem.

Kolejnym elementem kampanii jest spot reklamowy, w którym bliscy obdarowują się literą „M”, symbolizującą wymarzony prezent. Przekaz ilustruje emocje towarzyszące świętom Bożego Narodzenia oraz możliwości nowych technologii, w tym sprzętów RTV lub AGD. Kampania pokazuje, że niezależnie od obowiązujących nas ograniczeń, związanych z bezpieczeństwem, najbliższe święta mogą być radosne i pełne miłości, także dzięki nowym technologiom. W dzisiejszej rzeczywistości umożliwiają one przecież spotkania z bliskimi, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie

- W tegorocznej świątecznej kampanii po raz pierwszy wykorzystamy claim „MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie”. Wyraża on indywidualne podejście do potrzeb naszych klientów oraz szerokie możliwości, jakie oferuje im nasza marka – kompleksową ofertę nowoczesnej elektroniki użytkowej i związanych z nią usług – mówi Anna Kordyl-Tutak, Dyrektor Marketingu MediaMarktSaturn Polska.

Poza Polską nowa kampania będzie prowadzona w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Szwajcarii, Portugalii, na Węgrzech oraz we Włoszech. Za całościowy koncept odpowiada Armando Testa, za adaptację oraz realizację w radiu i telewizji agencja Heart&Brain. Produkcją spotów reklamowych zajął się dom produkcyjny IDEAL. Planowanie i zakup mediów realizowane są przez dział planowania mediów MediaMarktSaturn Polska we współpracy z Universal McCann (TV). Działania w Internecie i social mediach koordynuje zespół marketingu MediaMarktSaturn Polska we współpracy z agencją Heart&Brain. Realizacją kampanii w prasie drukowanej zajmuje się agencja Gutenberg Networks.