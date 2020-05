Kampania wizerunkowa Avia. Firma stawia na szwajcarskie pochodzenie

stacja paliw, paliwo, ropa, fot. iade-michoko, pixabay

Unimot rozpoczyna nową kampanię wizerunkową. Jej celem jest zwiększenie rozpoznawalności marki Avia - sieci stacji paliw działającej w 15 europejskich krajach. Notowana na warszawskiej giełdzie spółka Unimot rozwija tą sieć na terenie Polski i Ukrainy.

- Kampania wizerunkowa którą uruchamiamy to tylko część nowej strategii marketingowej, którą dla marki Avia będziemy wdrażać na rynku polskim. W pierwszej kolejności chcemy edukować naszych potencjalnych klientów o szwajcarskich korzeniach marki Avia oraz jej europejskim zasięgu, czyli ponad 3200 stacjach w 15 krajach Europy. W drugim kroku chcemy przekonać klientów, że szwajcarskość naszych korzeni niesie za sobą wysoką jakość usług i produktów na stacjach, która jednocześnie dostosowana jest cenowo do polskich realiów rynkowych. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami trudne zadanie, ale lubimy wyzwania, dlatego stawiamy sobie jeszcze bardziej ambitny cel, którym jest doprowadzenie do sytuacji, gdy w niedalekiej przyszłości marka Avia będzie postrzegana jako „love brand” na rynku stacji paliw w Polsce — mówi Agnieszka Bobrukiewicz, Dyrektor Marketingu w Unimot S.A., odpowiedzialna za wizerunek marki Avia.

Unimot jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, specjalizującą się w obrocie olejem napędowym (ON), biopaliwami (BIO), gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym, energią elektryczną oraz produktami asfaltowymi. Firma tworzy na zasadach franczyzy sieć stacji paliw pod marką Avia i zaopatruje w paliwa płynne i gazowe takie sektory jak transport, logistyka, usługi, rolnictwo i przemysł.

Odniesienia do szwajcarskich "korzeni"

Platforma „Wielki plus dla Avia za…” łączyć będzie wszelkie aktywności marketingowe podejmowane przez zespół Avia. Przede wszystkim jednak „plus” przedstawiony w postaci krzyża szwajcarskiego ma nawiązywać do korzeni marki. Odniesienia do Szwajcarii i stylu znanego jako Swiss Design odnaleźć można w całej komunikacji wizerunkowej — w projektach wykorzystywana jest czcionka Helvetica (nazwa pochodzi od słowa Helwecja, rzymskiego określenia obecnych terenów Szwajcarii), a same kreacje przygotowane są w oparciu o zorganizowany styl, asymetryczne kształty, wyraźne linie, minimalistyczne blokowe układy oraz charakterystyczne dla Szwajcarii biało-czerwone barwy.

Zasięg kampanii

Kampania realizowana będzie na rynku polskim. Swoim zasięgiem obejmie Internet, social media, radio, nośniki outdoorowe w okolicach stacji oraz komunikację BTL na stacjach.

fot. Unimot

Kliknij i dowiedz się więcej na temat reklamy w internecie