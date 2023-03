Masterchef Junior fot. Kaufland

Już trzeci rok z rzędu sieć sklepów spożywczych Kaufland jest głównym sponsorem programu dla młodych adeptów sztuki kulinarnej – MasterChef Junior. W ósmej edycji show młodzi kucharze pod czujnym okiem jurorów – Anny Starmach, Tomasza Jakubiaka oraz Michela Morana – doskonalą swoje umiejętności w gotowaniu.

Kaufland w swojej bieżącej działalności nie zapomina, jak ważna jest edukacja najmłodszych w zakresie świadomego odżywiania, a także niemarnowania żywności. W zeszłym roku firma poprowadziła cykl warsztatów dla uczniów szkół podstawowych pod nazwą „EKO od dziecka – nie marnuję!”, a na początek roku szkolnego zorganizowała także akcję „Rozrabiaki Literaki”, podczas której dzieci mogły kolekcjonować naklejki i poszerzyć swoją wiedzę nt. zrównoważonego rozwoju z pomocą specjalnego albumu.

Kaufland od lat chętnie wspiera również inicjatywy, które angażują całe rodziny do spędzania wspólnego czasu w kuchni i przygotowywania zdrowych posiłków. Jako sponsor programu MasterChef Junior sieć sklepów spożywczych zaopatrzyła spiżarnię młodych kucharzy w szeroki wybór produktów świeżych – owoców, warzyw oraz ziół, a także w pozostałe artykuły spożywcze. Uczestnicy programu będą pracować na produktach marek własnych sieci Kaufland, w tym artykułach, które wyróżnia korzystny stosunek jakości do ceny marki K-Classic, delikatesowych przysmakach K-Favourites, produktach charakterystycznych dla kuchni polskiej K-Stąd Takie Dobre!, ekologicznych K-Bio czy roślinnych K-take it veggie.

Zwycięzca show otrzyma w finale statuetkę MasterChefa Juniora, czek na 15 tys. złotych oraz nagrody dodatkowe.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1450 sklepów i zatrudnia ok. 148 000 pracowników. W Polsce sieć posiada 240 marketów i zatrudnia ok. 15 000 pracowników. Asortyment sklepów Kaufland liczy kilkanaście tysięcy produktów.

