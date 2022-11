Sieć Kaufland wystartowała z podcastami poruszającymi szeroko ujętą tematykę zrównoważonego rozwoju. Do rozmów o codziennych działaniach dot. świadomego odżywiania, idei zero waste czy ochrony środowiska firma zaprosiła influencerów, przedstawicieli różnych branż, a także własnych ekspertów, którzy w codziennej pracy zajmują się odpowiedzialnym biznesem. Seria ośmiu odcinków publikowana jest pod nazwą „W zgodzie ze sobą i z naturą – poradnik świadomego konsumenta”.

Nowa inicjatywa sieci Kaufland powstała z myślą o stworzeniu przestrzeni do rozmowy o sprawach ważnych i dotyczących każdego z nas w gronie ekspertów m.in. z zakresu świadomego żywienia, profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony środowiska. Poszczególne słuchowiska cyklu zamieszczane są na platformie TOK FM. Do tej pory w ramach serii pod tytułem „W zgodzie ze sobą i z naturą – poradnik świadomego konsumenta” ukazały się dwa podcasty dotyczące świadomego odżywiania i idei zero waste.

Publikowane w ramach projektu odcinki podcastowej serii pokażą słuchaczom, jak codzienne wybory wpływają na środowisko czy nasze zdrowie, a także będą stanowiły poradnik dotyczący tego, jak w prosty sposób podejmować świadome decyzje. Zagadnienia poruszane w podcaście Kaufland to m.in. prosta i skuteczna segregacja odpadów, przemyślane pod kątem zero waste zakupy, a także sposoby na zadbanie o zdrowie swoje i najbliższych.

- W myśl naszego hasło „Zróbmy to razem” od lat zachęcamy klientów do proekologicznych wyborów. Podcasty to nowoczesna forma na przekazanie treści w prosty i przyjazny w odbiorze sposób. Chcemy inspirować naszych klientów, a także wspólnie z partnerami realizować działania na rzecz wspólnego dobra. Dlatego w naszych podcastach jako eksperci występują między innymi przedstawiciele grupy LUX MED czy Too Good To Go, a także znani i lubiani twórcy jak Monika Michalska – znana z profilu Pani Od Odpadów czy Beata Śniechowska – ambasadorka sieci Kaufland oraz zwyciężczyni drugiej edycji programu MasterChef. Powstałe we współpracy z ekspertami odcinki pozwolą na stworzenie kompendium przystępnej i merytorycznej wiedzy, która przyda się nam każdego dnia – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.