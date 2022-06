Kaufland uruchamia kino plenerowe. Odbędzie się ponad 60 projekcji

kino, bilety, film fot. igorovsyannykov, pixabay

Odpoczynek na leżaku w plenerze, przy dobrym filmie – brzmi jak idealny plan na wakacyjny wieczór. Właśnie na taki seans zaprasza Kaufland wraz z Kinem na leżakach. Od czerwca do września w różnych miastach Polski odbędzie się ponad 60 projekcji ostatnich przebojów kinowych.

Kino na leżakach to największe w Polsce mobilne kino pod gołym niebem. Projekcje są darmowe, a poza seansem uczestnicy mogą liczyć również na towarzyszące atrakcje w postaci konkursów z nagrodami oraz upominki. W tym roku ponownie dodatkowe niespodzianki zapewnia sieć Kaufland – sponsor inicjatywy, który poza nagrodami dla miłośników kina przygotował również specjalną fotościankę.

Jest to jubileuszowa, 10. edycja projektu. Pierwszy pokaz odbędzie się już 10 czerwca w Częstochowie, podczas którego będzie można obejrzeć film „Szef Roku” z Javierem Bardemem w roli głównej. W repertuarze znajdziemy również „Kogel Mogel 4”, „Za jakie grzechy dobry Boże”, „Klub rozwodników” oraz wiele innych hitów kinowych. W trakcie wieczornych projekcji do dyspozycji widzów będzie kilkaset leżaków, a ekran o wymiarach 15x10 m pozwoli w pełni oddać się przyjemności oglądania. Tegoroczna edycja zawita m.in. do Częstochowy, Sieradza, Koszalina, Ustronia Morskiego czy Sarbinowa.