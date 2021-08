KFC i 11 influencerów promuje Poké Bowl w social mediach

KFC, fast food, fot. denvit, pixabay

- Czy zdarzyło się Wam zgłodnieć w trakcie przejażdżki motocyklem, na boisku grając z przyjaciółmi w koszykówkę albo po prostu na swoim własnym balkonie robiąc coś, co sprawia Wam super frajdę? Chętnie byście coś zjedli, ale nie chcecie przerywać tego, co akurat robicie - pyta KFC w komunikacie prasowy. W najnowszej kampanii z udziałem influencerów, KFC Polska udowadnia, że pyszna nowość KFC Poké Bowl może być zjedzona wszędzie i w niemal każdej pozycji, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

W domu, na dworze, a nawet w trakcie akrobacji na sali gimnastycznej. W ramach kampanii #UnbowlingKFC, jedenastu twórców pokazało na swoich profilach na Instagramie, że jedyne, co nas ogranicza w pomyśle na najbardziej niecodzienne miejsce jedzenia KFC Poké Bowl to wyobraźnia. Do akcji zaprosili też swoich followersów.

Od dwóch miesięcy w sieci restauracji KFC fani chrupiącego kurczaka mogą zamówić KFC Poké Bowl. To propozycja, której większą cześć składników wybiera się samodzielnie, a dostępne dodatki inspirowane są smakami Kalifornii, Meksyku oraz Orientu.

#UnbowlingKFC

Influencerzy, którzy wzięli udział w kampanii #UnbowlingKFC pokazali, że KFC Poké Bowl można zjeść dosłownie wszędzie. Pomysły były bardzo różne. Dziewczyny z @_duo_infinity i @shymczyk wybrali KFC Poké Bowl jako świetną opcję na regenerację po treningu, @czerni28 zabrał swoje danie na przejażdżkę motocyklem, a @instabaks udowodnił, że KFC Poké Bowl świetnie nadaje się na obiad w trakcie sesji w studio tatuażu. To, że KFC Poké Bowl można zabrać ze sobą wszędzie, nawet w powietrze pokazała @juliamaciuszek. W kampanii udział wzięli też @marryanneduda, @ouqier_, @djfelipe012, @s_lukasick, @kacperstepinski, oraz @amelia_wierzbowska.

Dodatkowo, każdy z twórców zorganizował dla swoich fanów mikro-konkurs, w którym zachęcał ich do opisania, w jakim najdziwniejszym miejscu zjedliby swojego KFC Poké Bowl. Łącznie, na wszystkich 11 profilach pojawiło się blisko 400 zgłoszeń konkursowych, a influencerzy wybrali po 5 najlepszych komentarzy do swoich instagramowych stories. Nagrodami w konkursach były vouchery do KFC.

Pobierz raport Content marketing 2021 i agencje content marketingowe