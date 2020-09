Kiedy piejmy najwięcej kawy? Uber Eats i Costa Coffee odpowiadają na pytania

UberEats, fot. materiały prasowe

Czarna i mocna czy biała i słodka? Podobno nie ma jednej odpowiedzi, ale liczby mówią same za siebie. Polacy pokochali kawę z mlekiem i coraz chętniej zamawiają ją w dostawie. Uber Eats i Costa Coffee po pół roku współpracy pokazują pierwsze dane. Jak się okazuje, nawet gorąca kawa może dojechać do klienta prosto z rąk baristy.

Poranny kawowy szczyt

Kawę z dostawą do domu najchętniej zamawiamy między 9 a 12. Szczyt zamówień przypada na godzinę 10, w środę. Kolejnymi, równie popularnymi, dniami są czwartek i piątek, co pokazuje, że im bliżej weekendu tym więcej energii potrzebujemy. Jak wskazują dane, najchętniej pijemy Latte, a kolejne miejsca na podium zajmują Flat White i Cappuccino. Mimo szerokiej oferty, użytkownicy aplikacji są jednak tradycjonalistami i jeśli wybierają kawę, to w towarzystwie czegoś słodkiego - najlepiej ciasta bananowego lub kruchego ciastka z karmelem i czekoladą. Coraz częściej klienci personalizują zamówienia, dodając syrop smakowy, zmieniając mleko na inne lub na napój roślinny. Numerem jeden wśród syropów jest bezapelacyjnie syrop karmelowy, a najchętniej wybierane mleko roślinne to napój kokosowy. Co ciekawe, przez aplikację użytkownicy równie chętnie zamawiają ulubione mieszanki kawy, by móc przyrządzać je w domu. Do tej pory w ten sposób do fanów trafiło już ponad 150kg kawy.

Dostawa kawy do domu

Polaków nie trzeba było długo przekonywać, że zamawianie kawy z dostawą, może stać się takim samym zwyczajem jak zamawianie lunchu czy kolacji. Czas pandemii potwierdził, że usługi dostawy będą jeszcze bardziej popularne, a wprowadzenie ich do oferty lokali gastronomicznych może wspomóc niejeden biznes. Na start Costa Coffee uruchomiła w aplikacji 10 lokalizacji, a dziś użytkownicy mogą zamawiać ulubioną kawę już z blisko 130 kawiarni. Jednorazowe, największe zamówienie zostało złożone w Poznaniu, z kawiarni przy rynku, i zawierało ponad 30 produktów.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

W obecnych czasach szczególnie istotną kwestią jest bezpieczeństwo i niezawodność usług. Dlatego obydwie firmy przywiązują dużą wagę do standardów higieny oraz spełniania zaleceń sanitarnych w trakcie codziennej pracy.

Uber Eats wdrożyła szereg inicjatyw na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw. Są to m.in.: bezkontaktowe dostawy, w których zamówienia zostawiane są pod drzwiami lub zgodnie z instrukcją użytkownika, zwrot kosztów za środki ochrony osobistej dla kurierów (np. płyny dezynfekujące, rękawiczki lub maski) oraz przekazywanie informacji i porad dotyczących zaleceń sanitarnych wszystkim użytkownikom platformy.

