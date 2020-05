Koronawirus zintensyfikował działalność hakerów. Oto wyniki badań

cyberatak, haker, fot. pixel2013, pixabay

Najnowsze wyniki badań przeprowadzonych przez Arkose Labs stanowią poważny sygnał ostrzegawczy dla konsumentów robiących zakupy online. Pierwszy kwartał bieżącego roku przyniósł 20-procentowy wzrost liczby oszustw i nadużyć w Internecie w porównaniu z poprzednim kwartałem. W rezultacie 26,5 proc. spośród wszystkich realizowanych transakcji online stanowiły próby wyłudzeń i różnego rodzaju malwersacji. Naukowcy z Arkose Labs stwierdzili, że był to najwyższy wskaźnik jaki odnotowano w historii badań. W dużym stopniu wynika on ze zmian zachowań konsumentów, którzy pozostając w domach, znacznie zwiększyli swoją aktywność w sieci. Oszuści szybko zauważyli ten trend i zintensyfikowali ataki wymierzone przeciwko tej grupie internautów. Co ciekawe, najwięcej ataków jest przeprowadzanych pomiędzy godziną 4.00 a 12.00, natomiast popołudniu ich liczba znacząco spada.

Autorzy raportu zwracają uwagą na 20-procentowy wzrost liczby ataków pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, co pozwoliło Amerykanom zepchnąć z pierwszego miejsca tej niechlubnej klasyfikacji Filipiny. Arkose Labs odnotował też wyraźny wzrost liczby ataków pochodzących z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Kanady.

Cyberprzestępcy w badanym okresie wykazywali największe zainteresowanie handlem detalicznym. Liczba cyberincydentów związanych z branżą e-commerce wzrosła o 26 proc. Hakerzy wzięli na cel także graczy, w tej grupie docelowej ilość prób wyłudzeń i oszustw zwiększyła się o 23 proc. Arkose Labs odnotował też 16-procentowy wzrost ataków na platformy technologiczne przeznaczone do współpracy i komunikacji online.

Ataki z wykorzystaniem automatycznych narzędzi

- Dane pochodzące z najnowszego raportu Arkose Labs nie są dla nas zaskoczeniem. W sytuacjach kryzysowych cyberprzestępcy nie stosują żadnej taryfy ulgowej. Pandemia koronawirusa nie stanowi pod tym względem wyjątku. Niepokojący jest znaczny wzrost liczby ataków przy wykorzystaniu automatów. Przykładowo w Europie aż 83 proc. ataków było przeprowadzonych właśnie w ten sposób. Nie ulega wątpliwości, że napastnicy będą korzystać z coraz bardziej wysublimowanych rozwiązań. Na pocieszenie pozostaje fakt, iż liderzy w segmencie antywirusów też wykorzystują w swoich produktach rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji. To pozwala nam stopować hakerów - mówi Mariusz Politowicz, z firmy Marken dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce.

Prognozy Arkose Labs nie napawają optymizmem. Analitycy uważają, że w najbliższych miesiącach zwiększy się liczba ataków realizowanych przez automaty. Co wcale nie oznacza, że niewykwalifikowani oszuści internetowi zrezygnują ze swoich działań, tym bardziej, że mają dostęp do różnego rodzaju samouczków instruujących jak przeprowadzać ataki czy wyłudzać pieniądze w sieci. Cyberprzestępczości będzie sprzyjać również rosnące bezrobocie i ubożenie społeczeństw.

