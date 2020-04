Koronawirus zmienia rynek reklamy telewizyjnej. Oto skutki epidemii

Pandemia, która wybuchła w Polsce z początkiem marca zmieniła funkcjonowanie wielu obszarów. Widać to po rynku reklam i działaniach stacji w kwestii planowanych kampanii telewizyjnych. Marki powinny bowiem wydać w stacjach TV na reklamy zadeklarowaną wcześniej kwotę, aby dostać dobre warunki rabatowe.

Wartość rynku reklamowego w Polsce w 2019 roku wyniosła 9,8 mld zł. Pandemia w Polsce mocno zaburza funkcjonowanie tego rynku i zachowanie klientów. Konsekwencją tego jest zmniejszenie przez wiele marek aktywności w mediach i ograniczenie budżetów na działania promocyjne oraz marketingowe. Część z nich przesuwa działania na kolejne miesiące lub rezygnuje w zupełności z reklam outdoorowych, takich jak billboardy przy trasach czy reklamy w kinach. Oprócz tego sporo firm przenosi działania reklamowe do internetu lub telewizji.

Często firmy w przekazach medialnych chcą pokazać swoje działania CSR-owe, czyli zachęcają do bezpiecznych zakupów lub przekazywania środków na pomoc szpitalom. Informują też o przekazanych przez siebie środkach pieniężnych na walkę z pandemią czy innych podejmowanych działaniach.

W związku z obecną sytuacją, stacje telewizyjne wstrzymują emisję części programów. Telewizja TVN zawiesiła realizację serialu „Na Wspólnej” czy „19+”. TVP z kolei poinformowała o zaprzestaniu prac na planach seriali „Klan”, „Korona Królów” czy nowego show „Star Voice. Gwiazdy mają głos”. Stacje telewizyjną żyją również w niepewności, co do dalszych losów produkcji na lato i jesień.

– Telewizje szacują, że latem będą mogły wznowić produkcje, co oznacza, że programy z castingami, takie jak Top Model czy Masterchef będą musiały zmienić formułę odcinków oraz jest duże prawdopodobieństwo, że ich emisje odbędą się w październiku, a nie jak dotychczas we wrześniu. Istnieje również ryzyko, że z powodu braku zasobów w postaci sprzętu i specjalistów, część z tych produkcji w ogóle nie ruszy. Do czego taka sytuacja może doprowadzić? Do braku produktu na rynku. Nie będzie tyle RTG do zakupu, by wszyscy klienci byli wstanie kupić komunikację, nawet przy zmniejszonych budżetach. Stacje w celu odrobienia strat z pierwszego półrocza będą jeszcze bardziej premiowały zakup cennika, co przy dużej niepewności produktu może nie spełnić oczekiwań komunikacyjnych klientów. Pakiety GRP będą w sposób znaczny redukowane. Na pewno będzie ze strony stacji TV chęć pomocy w realizacji deklaracji przez klientów, ale nadrzędny będzie cel budżetowy telewizji, oczywiście trzeba mieć na uwadze że zatrzymane wiosnę emisje niektórych programów wrócą jesienią tylko na ile czasu to wystarczy? – mówi Jarosław Czujak, dyrektor rozwoju sprzedaży 38 Group.