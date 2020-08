Koszulki Puma Manchesteru City na sezon 2020/21. Fantastyczna kolekcja podbija serca fanów. Oceń sam

Puma lubi zaskakiwać. Tym razem fani też nie mają się czego wstydzić. Na koszulkach Menchesteru zagościły elemnty tego magicznego miasta - Puma zaprezentowała właśnie najnowszy komplet wyjazdowy Manchesteru City na sezon 2020/21, w którym zagrają męska i damska drużyna seniorów oraz wszystkie ekipy młodzieżowe. Charakterystyczny wzór pokrywający praktycznie całą koszulkę bezpośrednio nawiązuje do dwóch symbolicznych elementów miasta, które łączą w sobie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, czyli Castlefield i kanał Bridgewater.

Tą nową koszulką chcieliśmy podkreślić wyjątkowy klimat i unikalną kulturę miasta. Szukaliśmy miejsc, w których ludzie spotykają się, aby dawać upust pokładom drzemiącej w nich kreatywności poprzez sztukę i muzykę. Castlefield to jeden z najważniejszych elementów historii miasta, który w niespotykany nigdzie indziej sposób łączy nowe pokolenie artystów z kreatywną przeszłością dzielnicy. Charakterystyczny most nad kanałem jest ikoną Manchesteru, którą zainspirowała nas do odtworzenia tej klasycznej struktury poprzez wzór i paletę kolorów nowej koszulki. Chcieliśmy, aby była ona wyjątkowa i jednocześnie podkreślała bogatą kulturę Manchesteru”, powiedział David Bremond, Head of Product Line Management Teamsport Licensed.