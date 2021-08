Koszyk zakupowy lipiec 2021. Podstawowe produkty droższe niż wcześniej

zakupy, kobieta, koszyk, sklep, fot. ASM Sales Force Agency

Rekordowy poziom inflacji zaczyna być widoczny w sieciach handlowych. Jak wynika z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy autorstwa ASM Sales Force Agency, w lipcu 2021 roku wartość koszyka minimalnego, czyli zestawu analizowanych produktów dostępnych w sieciach handlowych w najniższych cenach, wzrosła o 5,99%. Średnie ceny podstawowych produktów wzrosły o 2,25% wobec czerwca. E-grocery pozostaje najdroższym kanałem zakupów, natomiast Lidl wyprzedził sieć Auchan w rankingu najtańszych sieci handlowych.

Rekordowy poziom inflacji

Ze wstępnych danych GUS wynika, że w lipcu br. inflacja wyniosła w Polsce 5% wobec 4,4% w czerwcu i jest to najwyższy poziom od ponad 10 lat. Tak wysoki poziom inflacji odbija się na cenach produktów spożywczych. W lipcu br. Badanie i Raport Koszyk Zakupowy przeprowadzone przez ASM Sales Force Agency wykazało średnią cenę koszyka na poziomie 229,98 zł. To wzrost o 5,05 zł (2,25%) w porównaniu do czerwca br. i o 0,97 zł (0,42%) w porównaniu do lipca 2020 roku.

Z danych zebranych przez ASM Sales Force Agency wynika, że w 9 na 11 sieci objętych badaniem, ceny w lipcu br. były wyższe niż w czerwcu. Największy spadek średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Lidl (5,78%). W ujęciu rocznym podobnie jak w miesięcznym, w dziewięciu sieciach odnotowano wzrost cen wobec 2020 roku. Były to min.: Tesco (6,43%), e-grocery (3,43%), czy Carrefour (3,29%).

- Powszechną drożyznę potwierdza nasze najnowsze Badanie i Raport Koszyk Zakupowy. Według niego wartość koszyka minimalnego wzrosła w lipcu o niemal 6% w ujęciu rocznym. Lipiec jest kolejnym miesiącem z rzędu, gdy obserwujemy wzrost tej wartości. Z kolei koszyk maksymalny był w lipcu tańszy niż przed rokiem o 7,73%, co oznacza, że właściciele sieci handlowych wciąż poszukują sposobów na przyciągnięcie do siebie Klientów, poprzez prowadzenie aktywnej polityki cenowej w niektórych grupach produktów – komentuje wyniki badania Patryk Górczyński, Dyrektor Zarządzający ASM Sales Force Agency.

Największy spadek cen koszyka odnotowano w sieci Makro, w której średnia cena w lipcu 2021 r. była niższa o 23,88zł niż przed rokiem. To o 9,83% mniej.

Źródło: ASM Sales Force Agency

Auchan zdetronizowany

W pierwszym miesiącu wakacji Lidl zdetronizował Auchan w wyścigu o pozycję lidera w rankingu najtańszych sieci handlowych. Za zestaw analizowanych produktów w sklepach sieci Lidl należało zapłacić 213,51 zł. To o 5,49 zł mniej, niż koszyk należący do Auchan.

Najwięcej w lipcu 2021 roku trzeba było ponownie wydać w sieci Tesco, gdzie wartość zakupów wyniosła 245,44 zł, czyli o blisko 15% więcej niż w najtańszych sklepach Lidl. E-grocery pozostaje niezmiennie najdroższym kanałem zakupów. Tam średnia suma koszyka zakupowego kształtowała się na poziomie 258,41 zł, co stanowi wzrost cen w tym kanale o 6,31 zł (2,5%) wobec czerwca.

Źródło: ASM Sales Force Agency

Dyskonty i e-grocery na przeciwległym końcu skali

Badanie koszyka zakupowego przeprowadzone przez ASM Sales Force Agency w lipcu 2021 r. wskazało, że w tym miesiącu najtańsze zakupy można było zrobić w dyskontach - 217,89 zł. Za zakupy w najdroższym kanale e-grocery, trzeba było zapłacić o 18,6% więcej niż w najtańszych dyskontach.

Lipiec 2021 roku przyniósł nieznaczny wzrost cen w kanale e-grocery w stosunku do czerwca br. Koszt zakupów online wzrósł o 2,5% względem czerwca. Obecnie spośród 10 analizowanych grup produktów 5 było najdroższych w tym kanale sprzedaży. Najwięcej najtańszych grup produktowych (5) można było znaleźć w sieci Lidl (chemia domowa i kosmetyki, dodatki, mrożonki, słodycze i produkty sypkie). Dwie najtańsze grupy produktów stwierdzono w sieci Makro (nabiał i napoje). Ani jednej najtańszej grupy produktów nie było w lipcu w kanale e-grocery oraz w sieciach Biedronka, Intermarché, Kaufland, Tesco oraz w innej sieci Cash&Carry.

W największym stopniu w skali roku, podobnie jak przed miesiącem, staniały produkty sypkie (17,81%), używki i alkohol (4,43%) oraz kategoria mięso, wędliny i ryby (3,17%). W największym stopniu po raz kolejny zdrożały napoje, w lipcu wzrost ten wyniósł prawie 13,50% wobec 2020 r.

Analizując koszyk złożony wyłącznie z produktów najtańszych moglibyśmy zapłacić 187,07 zł (więcej o 9,97 zł niż w czerwcu), natomiast koszyk produktów najdroższych – 295,09 zł (więcej o 4,95 zł niż w czerwcu). Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w lipcu 2021 r. wyniosła 108,02 zł i jest ona o 5,02 zł mniejsza niż w czerwcu. Dane w ujęciu rocznym wskazują, że suma koszyka minimalnego w lipcu 2021 r. była wyższa o 5,99% niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był w lipcu br. tańszy o 7,73% niż w 2020 r.

Zgodnie z przyjętą metodologią, w Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso i wędliny, napoje, słodycze, alkohole, chemia domowa, kosmetyki i inne). ASM Sales Force Agency bada ceny tych samych 40 produktów w 11 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych jak i w kanale e-commerce.