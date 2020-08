Kredyt przez wideokonferencję Tak, to już możliwe w Polsce, w Banku Pocztowym, który właśnie wprowadza takie rozwiązanie

Bank Pocztowy

Zszokowani? Już nie na dowód, już nie przez selfie, ale przez wideokonferencję... Tak można wziąć kredyt w Banku Pocztowym. Bankowcy nie przestają nas zaskakiwać i wprowadzają coraz to nowe produkty do oferty. A tłumaczą to pandemią koronawirusa.

Ktoś musiał w końcu na to wpaść. Prawo przecież nie zabrania takich praktyk, a skoro już teraz lekarze mogą leczyć przez telefon, czaty, lub wideo czaty, to dlaczego by nie udzielać w ten sposób kredytów? Tę lekcją odrobił Bank Pocztowy.

Kredyt przez wideokonferencję w Banku Pocztowym aż do 50 tys. złotych

W ramach oferty kredyt on-line klienci banku mogą oni za pośrednictwem infolinii starać się o finansowanie w wysokości nawet do 50 tysięcy złotych na okres do 5 lat – bez wychodzenia z domu czy fizycznego dopełniania jakichkolwiek formalności. J

esienią kredyt on-line będzie dostępny również dla nowych klientów, przy wykorzystaniu wideoidentyfikacji.

W rozwiązaniu tym wniosek będzie możliwy do złożenia podczas rozmowy telefonicznej, a wideoidentyfikacja Klienta odbędzie się poprzez dedykowaną aplikację. Nowa możliwość pozyskania dodatkowych środków to odpowiedź na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa i potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów międzyludzkich.

– W obecnych czasach, w dobie panującej pandemii koronawirusa, bezpieczeństwo jest najważniejsze, to rozumiane jako dbałość o zdrowie, jak i to związane z finansami. Wielu naszych Klientów może rozważać zaciągnięcie kredytu, jednocześnie obawiając się o swoje zdrowie i wybierając, kiedy to możliwe, zdalne kanały komunikacji z Bankiem – mówi Aleksandra Rulewska, dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych z Banku Pocztowego. – Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić możliwość uzyskania finansowania, bez wychodzenia z domu na telefon. Dodatkowo, liczymy że w ten sposób uda nam się również dotrzeć do Klientów, którzy nie posiadają bankowości internetowej lub z niej rzadko korzystają. Poza tym, jeszcze w tym roku, nowi Klienci będą mogli uzyskać kredyt za pośrednictwem wideoidentyfikacji – dodaje A. Rulewska.

O Kredyt on-line na telefon Klienci starać się mogą za pośrednictwem infolinii

Cały proces pozyskania finansowania prowadzony jest zdalnie. Po pozytywnej weryfikacji tożsamości przez pracownika contact center, Klient składa przez telefon wniosek kredytowy. Cały komplet dokumentów podpisanych przez Bank przesyłany jest na podany przez Klienta adres e-mail, a zawarcie umowy o kredyt odbywa się poprzez kod udostępniony w wiadomości SMS i użycie przycisku „Podpisz”. Możliwość zdalnego ubiegania się o kredyt w Banku Pocztowym jest obecnie dostępna jedynie dla obecnych Klientów Banku.