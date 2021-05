Krystyna Czubówna i Wojciech Mann w nowej kampanii OTOMOTO

samochód, kierowca, fot. free-photos, pixabay

Nowa social-mediowa platforma contentowa serwisu OTOMOTO zakłada komunikację opartą na rymach. Jej osią jest całoroczny konkurs konsumencki, w którym użytkownicy mogą wygrać promocję swojego ogłoszenia. Do współpracy zaproszeni zostali popularni polscy lektorzy - Krystyna Czubówna i Wojciech Mann. Celem działań jest zwiększenie ruchu w serwisie oraz zaangażowania użytkowników OTOMOTO.

Wraz ze startem wiosennej kampanii reklamowej, OTOMOTO w marcu zaprezentował nową platformę komunikacyjną "Wszystko na temat". Działania pozycjonujące markę mają na celu wzmocnienie wizerunku kompleksowego serwisu motoryzacyjnego, w którym użytkownik jest w stanie zrealizować wszystkie potrzeby. W ślad za tym idzie również rozwój strategii komunikacji w mediach społecznościowych. I choć tematy motoryzacyjne często traktujemy niezwykle poważnie, a wiedza ekspercka to "must have", to narracja wcale nie musi być przesadnie oficjalna.

- To co rymowane jest łatwiej zapamiętane. Z tego powodu postawiliśmy na treści oparte na rymach, które mają zapaść w pamięć odbiorców, czasem rozbawić, a także zachęcić do aktywności w serwisie i w naszych kanałach social media. Ważnym elementem nowej platformy contentowej jest konkurs konsumencki, w ramach którego będziemy cyklicznie nagradzać najbardziej kreatywnych użytkowników, którzy zdecydują się dodać swoje ogłoszenie w formie rymowanej – mówi Tomasz Pastuszka, Creative Director MADOGZ.

Rymowane posty nawiązują do najpopularniejszych kategorii ogłoszeń pojawiających się w serwisie, od samochodów osobowych, przez motocykle, maszyny rolnicze i budowlane oraz części. Nowością są cotygodniowe wpisy zawierające cytaty, przemyślenia i motta ze świata motoryzacji.

Konkurs na platformie lirycznej

Centralnym punktem platformy lirycznej jest konkurs dla użytkowników OTOMOTO. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu ogłoszenia w serwisie w formie rymowanej. Raz w miesiącu OTOMOTO wybiera i nagradza dwie najciekawsze i najbardziej oryginalne oferty. Nagrodami dla zwycięzców są filmy promujące ich ogłoszenia, które będą opublikowane na profilu OTOMOTO na Facebooku. Co ważne, treść ogłoszeń pozostanie rymowana, a wyrecytują je posiadacze jednych z najbardziej rozpoznawalnych głosów w Polsce – Krystyna Czubówna i Wojciech Mann.

Dodatkową wartością wierszowanej formy komunikacji jest łagodzenie dyskusji. W środowisku motoryzacyjnym nierzadko można spotkać się z wyjątkowo burzliwymi wymianami opinii. Nowa platforma OTOMOTO zachęca do podejścia do tematu z humorem i dystansem, co pozwala na wprowadzenie bardziej łagodnego tonu rozmowy.

- Zmieniamy formę narracji, ale treści pozostaną w dalszym ciągu fachowe i profesjonalne. Dzięki nowej platformie OTOMOTO po raz kolejny zaprezentuje się jako serwis, który nie tylko oferuje kompleksową obsługę, ale również jest najlepszym doradcą zakupowym w tematach związanych z motoryzacją – mówi Łukasz Borowicz, PR Manager OTOMOTO.

Koncepcję kreatywną przygotowała agencja MADOGZ, która odpowiada również za kompleksową obsługę serwisu w mediach społecznościowych.