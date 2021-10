Kupowanie produktów spożywczych przez internet. Co piąty Polak przekonał się do tego typu zakupów

Zakupy, Fot.: Pixabay

Szybki rozwój e-commerce, z którym mamy do czynienia od początku pandemii, nie omija zakupów spożywczych. Już 13% Polaków przyznaje, że obecnie częściej niż przed pojawieniem się Covid-19 robi zakupy jedzenia online, a 5% w pandemii zaczęło zamawiać produkty spożywcze przez internet – wynika z najnowszego badania CBRE. Zmiana nawyków zakupowych wpływa na sektor magazynowy. W 2020 roku odnotowano wzrost udziału branży spożywczej w całkowitym popycie na magazyny do 9%, podczas gdy w poprzednich latach było to 4-5%. Większym zainteresowaniem cieszą się magazyny z chłodniami.

Okoliczności związane z pandemią skłoniły 13% klientów do częstszych zakupów spożywczych przez internet, a 5% w ostatnich miesiącach zrobiło takie zamówienie po raz pierwszy. W sumie 18% Polaków zwiększyło częstotliwość zakupów żywności online. Niemal jedna czwarta (23%) zakupy jedzenia w sieci robi obecnie z tak samo regularnie jak przed Covid-19. Ponad połowa, bo 57% z nas mimo pandemii wciąż nie przekonała się do sklepów spożywczych online i żywność kupuje tylko stacjonarnie.

Oszczędność czasu i dostawa z wniesieniem

Największą zachętą do kupowania produktów żywnościowych w sieci jest oszczędność czasu, na którą wskazuje połowa zamawiających (50%) oraz większa wygoda, którą potwierdza 4 na 10 osób. Jedna czwarta (25%) szczególnie ceni dostawę z wniesieniem, a 23% większy wybór produktów spożywczych, z którym ma do czynienia w sieci. Podobna liczba (22%) jako zaletę wskazuje oszczędność pieniędzy, a 11% większe bezpieczeństwo w czasie pandemii.

- Wzrost zainteresowania zakupami produktów spożywczych przez internet to dopiero początek dużych zmian, z którymi mamy do czynienia. Segment w ostatnich miesiącach bardzo się rozwinął, ale wciąż m.in. brakuje firm wyspecjalizowanych w dostawach żywności. Specjalizacji wymaga przede wszystkim dostarczanie do klientów świeżych produktów, czyli warzyw, owoców oraz mrożonek. Niezbędne jest również zaspokojenie popytu na magazyny z powierzchniami chłodniczymi, co obecnie sprawia pewne trudności. Po pierwsze, koszt budowy i eksploatacji chłodni może być wygórowany, zwłaszcza dla niedoświadczonych deweloperów i wykonawców. Po drugie, liczba wykwalifikowanych deweloperów i wykonawców magazynów chłodniczych jest ograniczona, a przekształcenie standardowych obiektów w chłodnie trudne i kosztowne. Po trzecie, budowa tego typu magazynu ze względu na koszty zazwyczaj musi być wcześniej zabezpieczona umową najmu – mówi Beata Hryniewska, Szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych w CBRE.

Rynek spożywczy rozwija magazyny

Beneficjentem wzrostu częstotliwości zakupów żywności online jest nie tylko e-commerce, ale także nieruchomości magazynowe. W 2016 roku udział magazynów spożywczych w ogólnej liczbie tego typu obiektów wynosił 7%, by w latach 2017-2019 spaść do 4-5%. Wybuch pandemii sprawił, że w 2020 roku wzrósł do 9% i utrzymuje się na tym poziomie.

- Wzrost popytu generowanego przez sieci spożywcze na rynku magazynowym charakteryzuje się większą dynamiką niż popytu całkowitego. Całkowity popyt na magazyny w 2020 roku zwiększył się o 21% rok do roku, natomiast zapotrzebowanie ze strony rynku żywności urosło aż o 124%. Ta tendencja będzie utrzymywać się w kolejnych miesiącach – podsumowuje Beata Hryniewska.