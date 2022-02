Łączy nas więcej, niż myślisz. MultiSport ruszył z nową kampanią

Jesteś #TeamRosół czy #TeamPomidorówka? Bardziej #TeamKoty czy #TeamPsy? Pizza z ananasem czy bez? W najnowszej kampanii „Łączy nas więcej, niż myślisz” MultiSport udowadnia, że mimo różnicy zdań i odmienności dokonywanych wyborów, ponad podziałami łączy nas aktywność fizyczna.

Kampania oparta jest na znanych z social mediów humorystycznych antagonizmach - marka zawarła je w kontrastowych materiałach wideo oraz grafikach, z których każdy promuje konkretną dyscyplinę sportową dostępną w ramach karty MultiSport.

Bohaterami kampanii są osoby różniące się między sobą wyglądem i temperamentem, z pozoru nie mające ze sobą nic wspólnego - nastolatka w sportowych trampkach kontra wymagająca pani dyrektor z dużej korporacji, preferująca szpilki czy długowłosy fan muzyki rockowej kontra lubująca się w ciszy mama dwójki dzieci. Skrajnie różne charaktery i upodobania łączy jedno - wspólne hobby, czyli aktywność fizyczna, podczas której odmienne zdania w wielu kwestiach nie mają już żadnego znaczenia.

Ambasadorami „Łączy nas więcej, niż myślisz” zostały m.in. Karolina Tuchalska-Siermińska (psycholog OdNova) oraz Janina Bąk (Janina Daily).

– Liczne badania z wielu różnych krajów pokazują, że relacja między sportem a relacjami międzyludzkimi jest dwukierunkowa – dzieci i dorośli uprawiający sport mają więcej przyjaciół i jakościowych związków. Statystycznie rzecz biorąc... sport łączy ludzi, zupełnie dosłownie. A to jeszcze nie wszystko, bo mamy też dowody na to, że aktywność fizyczna przekłada się pozytywnie na nasze zdolności myślenia i zapamiętywania. To oznacza, że ćwicząc mięśnie, ćwiczymy też synapsy – mówi Janina Bąk.