LEGO Adults Welcome. Firma rozpoczęła kampanię dedykowaną osobom dorosłym

LEGO Adults Welcome, Land Rover Defender, Adam Kornacki, fot. Lego Polska

Firma Lego Polska rozpoczęła kampanię „LEGO Adults Welcome” skierowaną do osób dorosłych. Firma liczy, że w ten sposób przyciągnie nie tylko osoby, które kojarzą markę z własnego dzieciństwa, ale także tych, którzy do tej pory nie mieli powodów do sięgania po klocki Lego. Zestawy Lego, które mogą zainteresować osoby dorosłe nawiązują do różnych obszarów zainteresowań, w tym motoryzacji, popkultury, muzyki czy podróżowania.

Pomysłodawcą kampanii jest zespół marketingowy Lego Polska. Za realizację, planowanie i zakup mediów dla tej akcji odpowiadają Initiative Junior (brand agencji mediowej Initiative, dedykowany obsłudze Lego) oraz Reprise. Oba brandy należą do grupy Mediabrands.

- Od lat obserwujemy, że jest to grupa o bardzo dużym potencjale. Do tej pory klocki Lego były kojarzone przede wszystkim z zabawą dla dzieci. Teraz chcemy pokazać, że tak wcale nie jest. Stale poszerzamy ofertę dedykowaną dorosłym konsumentom. Zauważyliśmy, że Lego doskonale spełnia ich potrzeby np. w zakresie aktywności, która relaksuje i daje wytchnienie, ale też rozwija czy pogłębia zainteresowania. Dlatego też komunikację będziemy opierać na konkretnych zainteresowaniach, do których nawiązują różne zestawy Lego. Jest to np. motoryzacja, popkultura, muzyka czy podróżowanie. Liczymy na to, że przyciągniemy uwagę nie tylko tych osób, które kojarzą markę z własnego dzieciństwa, ale też tych, którzy do tej pory nie mieli powodów do sięgania po klocki – mówi Beata Kucejko, Marketing Director Poland, Ukraine & Baltics w Lego.

Działania reklamowe obejmują m.in. niestandardową promocję w TVN Turbo, w ramach której razem z zespołem redakcyjnym stacji i Adamem Kornackim (dziennikarz, kierowca rajdowy) przygotowano specjalne winiety promujące zestawy. Dodatkowo przewidziano również wsparcie video, display, promocję w wybranych magazynach oraz niestandardową współpracę z Onetem (artykuły sponsorowane, sponsoring jednego z odcinków #OnetRANO).

Materiały powstały lokalnie, we współpracy z agencją NetHouse. Za aktywację influencerską odpowiada agencja Ogilvy. Akcja reklamowa potrwa kilka tygodni, jednakże firma nie podaje dokładnej daty jej zakończenia.

Zobacz najciekawsze zestawy LEGO dedykowane nie tylko dzieciom: